Un texte de Laurie Dufresne

Le membre du comité bénévole Éric Demers soutient que les producteurs étaient déjà très sollicités par les marchés publics de Rimouski et de Sainte-Flavie.

Le comité a pris du temps pour démarrer le tout. À la suite de nos demandes, la réponse a été plutôt négative de la part des producteurs, n’ayant pas su d’avance qu’on relançait le marché. Éric Demers, membre du comité

Éric Demers assure que les changements annoncés plus tôt cette année n’ont rien à voir avec cette décision. « Ça a été plutôt positif qu’on ait changé notre journée pour le jeudi. »

De retour en 2019

Le marché public estival ne sera donc de retour qu’en 2019.

« Ça va nous donner plus de temps pour préparer les cabanes et les kiosques et partir en force », explique M. Demers.

Activités ponctuelles en 2018

Le comité organisateur compte toutefois offrir deux marchés d’ici la fin de l’année. Le premier serait présenté à l’automne, à temps pour la saison des courges et des citrouilles, et le deuxième, pour la période des Fêtes.