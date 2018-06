« On avait déjà des doutes sur la qualité de l'installation depuis l'année dernière. On espérait qu'elle ne se soit pas trop dégradé durant l'hiver », estime Laurent Godbout, coordonnateur aux communications à la Fédération d'athlétisme. Un comité a été formé pour inspecter la piste dès la fonte de la neige. « [On a] constaté qu'il y avait encore eu une dégradation de la piste et ça nous a amenés à prendre cette décision », a-t-il poursuivi.

En juin, c'est la Ian Hume Invitation qui devait avoir lieu. Puis, les Championnats provinciaux en juillet. Le premier n'aura tout simplement pas lieu, mais les Championnats ont été transférés à Québec, sur la piste du PEPS de l'Université Laval.

« Déjà, il y a un an ou deux, on aurait pu entreprendre la mise à niveau de la piste, mais ça n'a pas été le cas. Je sais qu'il y a eu des empêchements majeurs, mais malheureusement la dégradation se poursuivait à un bon rythme », ajoute M. Godbout.

La piste de l'Université de Sherbrooke est si abîmée qu'elle crée des granules. Selon la Fédération québécoise d'athlétisme, la sécurité des athlètes est ainsi compromise. Photo : Radio-Canada

En ce moment, le revêtement de la piste est si abîmé qu'il produit des granules. « D'une part, les athlètes peuvent glisser et d'autre part, à certains endroits, on est quasiment rendus au béton », illustre-t-il.

Ça devenait impossible de garantir la sécurité des athlètes sur un revêtement si abîmé. Laurent Godbout, Fédération d'athlétisme

Plus de 4 M$

La Ville et l'Université de Sherbrooke, qui gèrent la piste, savent depuis des années qu'elle a besoin de réparations. Une demande de subvention a d'ailleurs été faite auprès du gouvernement du Québec. Si elle est acceptée, la subvention paiera la moitié de la facture, qui s'élève à plus de 4 millions de dollars.

« On aurait pu la réparer avant, sauf qu'il y a un enjeu financier. Notre responsabilité est de gérer les fonds publics. On se devait d'appliquer sur ce programme pour nous aider à payer », explique Vincent Boutin, conseiller municipal et vice-président du comité du sport et du plein air.

La Fédération d'athlétisme assure qu'elle compte revenir à Sherbrooke dès que la piste sera réparée.