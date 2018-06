Ils étaient plus de 350 à s’être réunis dans une église de la capitale pour rendre hommage à cette femme qui était amatrice de cyclisme et mélomane. Des gens sont venus d’Australie et du Japon pour assister à la cérémonie.

Plutôt que de mettre l’accent sur la façon dont Mme Salm a perdu la vie, sa famille et ses amis ont voulu rendre hommage à la façon dont elle a vécu.

Sa bicyclette a été amenée à l’avant de l’Église unitarienne d’Ottawa, une chorale a chanté un requiem allemand et des proches ont partagé des souvenirs.

Mme Salm a fréquenté l’Université Carleton et a travaillé dans le Nord de l’Ontario. Elle habitait le secteur de New Edinburgh.

Elle était la bibliothécaire de la salle de lecture de la Science chrétienne située au 141, avenue Laurier Ouest. C'est là qu'a eu lieu l'agression qui lui a coûté la vie.

Le Service de police d’Ottawa a arrêté Tyler Hikoalok, 18 ans, dans cette affaire. Il fait face à une accusation de meurtre au premier degré.