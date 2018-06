Le Titan a repêché le défenseur de 16 ans originaire de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, au seizième rang du repêchage du circuit Courteau.

Samedi matin, le Titan a créé la surprise en échangeant Samuel L’Italien au Drakkar de Baie-Comeau en échange d’un choix de sixième tour en 2018 et deux choix de deuxième tour en 2019 et 2020.

Antoine Morand et Jordan Maher sont passés aux Moosheads de Halifax en retour des choix de premier tour de 2018 et 2019, ainsi que les choix de troisième ronde pour 2018 et 2020.

Hendrix Lapierre au 1er rang du repêchage

L'attaquant Hendrix Lapierre a été sélectionné par les Saguenéens de Chicoutimi au premier rang universel du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, samedi matin, au Centre Gervais Auto.

Le hockeyeur âgé de 16 ans de 5 pi 11 po et 161 livres (1,80 m, 73 kg), est un fabricant de jeux naturel, et il était considéré par plusieurs observateurs comme étant le meilleur espoir de cette cuvée.

Les Sea Dogs de Saint-Jean ont sélectionné au deuxième rang le défenseur William Villeneuve. Ce dernier, qui évoluait pour les Cantonniers de Magog la saison dernière, est reconnu pour sa mobilité ainsi que la qualité de sa première passe.

Le défenseur Lukas Cormier, qui évoluait au sein des Flyers de Moncton dans la ligue midget AAA, a été choisi au quatrième rand par les Islanders de Charlottetown.

D'après les informations de Simon Cremer