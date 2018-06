Au moment où l'économie de la planète affiche un taux de croissance (+3,9 %) solide et inédit depuis la crise financière de 2008, l'Allemagne, le Canada, la France, le Japon, l'Italie et les États-Unis auraient dû plancher sur les recettes pour faire en sorte que cette croissance soit partagée par le plus grand nombre.

Le chômage a baissé dans le monde entier. Au total, 120 des 190 pays membres du Fonds monétaire international (FMI) participent à ce mouvement d'expansion, a ainsi rappelé cette semaine sa directrice générale, Christine Lagarde, qui participait à la réunion des ministres des Finances des pays du G7.

Pour autant, des efforts restent encore à faire pour inclure les pays les plus pauvres ou encore les femmes, ce qui devait être l'autre grande thématique de cette réunion.

« Malheureusement », ont déploré le Canada, la France et l'Allemagne, ces discussions ont été entièrement éclipsées par le spectre d'une guerre commerciale, l'administration Trump étant montée d'un cran dans son offensive contre ses alliés, en mettant en oeuvre vendredi de nouvelles taxes douanières sur leurs importations.

Et le contraste est saisissant entre le lieu choisi pour ce G7 Finances, une station de ski chic et paisible, et la tension à peine contenue des participants.

Désaccord canadien

Le ministre canadien des Finances Bill Morneau a ainsi signifié à son homologue américain Steven Mnuchin dans « des mots durs », selon ses propres termes, le « complet désaccord » d'Ottawa avec Washington, qui a imposé des droits de douane de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium européen, canadien et mexicain.

Cette réunion du G7 est plutôt un "G6 plus un" avec des États-Unis seuls contre tous, qui font courir le risque de déstabilisation économique à la planète. Bruno Le Maire, ministre français des Finances

Avant même le début des discussions, les pays avaient prévenu qu'il n'y aurait pas de « communiqué final ». En d'autres termes, qu'ils ne seraient pas en mesure de trouver un consensus pour écrire une déclaration commune.

Des sources européennes et canadiennes ont indiqué à l'AFP que Steven Mnuchin n'avait eu d'autre choix que de « prendre acte du mécontentement » et des récriminations des alliés américains sans toutefois être en mesure d'y répondre.

Le secrétaire au Trésor des États-Unis, Steven Mnuchin. Photo : Reuters/Ben Nelms

Le secrétaire américain au Trésor a renvoyé la résolution du contentieux au sommet des chefs d'État qui se déroule la semaine prochaine au Québec.

Crise commerciale

La France a signifié que désormais « la balle était exclusivement dans le camp des Américains » pour éviter une guerre commerciale qui pourrait compromettre la solidité de la reprise économique mondiale tirée par le volume des échanges de biens et services dans le monde (+4,9 % en 2017).

« C'est à eux de faire un geste, désormais », pour désamorcer la crise commerciale, ont estimé des sources européennes.

Le Canada a répété instamment que cette guerre ne ferait que des perdants et serait « nuisible à l'économie canadienne, et nuisible à l'économie américaine ».

L'Union européenne et le Canada ont d'ores et déjà saisi l'Organisation mondiale du commerce, tandis que le Mexique a exercé des représailles sur des produits américains.

De l'avis de tous, la guerre commerciale n'est toutefois pas encore déclarée, tant que le président américain Donald Trump ne met pas à exécution ses menaces d'imposer des taxes sur l'automobile.

Si tel était le cas, les ondes de choc sur l'économie seraient bien plus incontrôlables, le secteur automobile étant au coeur des échanges du commerce mondial.

Reste à savoir aussi comment va évoluer l'autre grand front commercial ouvert contre la Chine par Donald Trump. Son secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, est arrivé à Pékin samedi pour trois jours de nouvelles discussions.

Le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, veut que la Chine achète plus de produits agricoles américains. Photo : Reuters/Thomas Peter

Les États-Unis réclament une ouverture accrue du marché chinois et la réduction de 200 milliards de dollars par an du déficit des échanges avec la Chine (375 milliards de dollars en 2017). Pour l'heure, Pékin n'a pas accepté ce montant jugé « irréaliste » par certains économistes.