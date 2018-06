Un texte de Laurie Dufresne, d’après les informations de Xavier Lacroix

C’est la première d’une douzaine d’activités organisées par l’équipe du CLAC.

Vendredi, deux vernissages étaient présentés au Château Landry de Mont-Joli et au Centre culturel du Vieux-Presbytère de Sainte-Flavie. Des dessins réalisés par la réalisatrice et comédienne Micheline Lanctôt dans les années 1970 y sont exposés. Elle a mis en images deux livres de l’auteur et éditeur Louis-Philippe Hébert, Le Roi Jaune et Le Cinéma de Petite-Rivière, qui viennent d’être réédités.

Les livres de Louis-Philippe Hébert sont réédités avec les dessins de Micheline Lanctôt. Photo : Radio-Canada

« À cette époque, les imprimeurs recevaient les [dessins] originaux, ils faisaient un film et ils retournaient ça dans un gros sac. Quand j’ai retrouvé les dessins, je me suis dit : ­" C’est quand même assez formidable. On parle quand même d’il y a 50 ans, elle avait un sens de la mise en scène, un sens du mouvement, un sens du cadrage. On voit tout de suite la cinéaste.­ " », raconte Louis-Philippe Hébert.

« Je travaillais en dessin animé à l’époque : je faisais du film d’animation. On a commencé par être cochambreurs. Je ne sais pas comment on en est venus à ça, mais on a commencé une belle collaboration » se remémore Micheline Lanctôt.

L'un des dessins du livre « Le Cinéma de Petite-Rivière » réalisé par Micheline Lanctôt Photo : Radio-Canada

Une oeuvre originale

Louis-Philippe Hébert se rappelle que Le Roi Jaune intriguait par sa forme digne d’Alice au pays des merveilles.

« C’était Jacques Hébert qui était le directeur des Éditions du jour. Il a dit : ­" On ne peut pas publier ça. Ça ne correspond à rien. Ce n’est pas un roman. C’est quoi ?? " J’ai dit :­ " C’est de la prose. " »

Quand vous êtes devant une toile abstraite, vous n’êtes pas obligés de dire : " Ça ressemble à... " Ça peut être beau en soit. Ce livre-là est beau en soit. Louis-Philippe Hébert, auteur et éditeur

Thé littéraire

Amis depuis une cinquantaine d’années, Micheline Lanctôt et Louis-Philippe Hébert rencontreront la population aux Jardins de Métis dimanche à 16 h lors d’un thé littéraire. Ils parleront de leurs œuvres, de leur amitié, mais également de leur amour pour le Bas-Saint-Laurent.

Parmi les auteurs invités au cours de la saison des thés littéraires, notons Michel Tremblay et Simon Boulerice.