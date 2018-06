Leur embarcation a chaviré sur la rivière O'Sullivan, dans le secteur de Miquelon vers 2h la nuit dernière.

Des personnes qui se trouvaient sur un autre bateau à proximité ont réussi à secourir un troisième naufragé qui a été transporté à l'hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie.

« Présentement on parle de deux personnes qui manquant à l'appel. On parle de deux hommes dans la quarantaine. L'hélicoptère de la Sûreté du Québec est en direction des lieux pour faire des recherches ainsi qu'un bateau de la SQ et des pompiers aussi. Il y a eu des recherches qui ont [été effectuées] hier suite à l'appel des citoyens, avec des embarcations, ils ont ratissé les berges, mais malheureusement ça s'est avéré négatif, donc les recherches reprennent ce matin », explique la porte-parole de la SQ Christine Coulombe.

La SQ ignore pour le moment les causes de l'incident.