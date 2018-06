Le marché public du Plateau aura lieu au parc Central tous les samedis de 10 h à 15 h du 2 juin au 13 octobre 2018.

« Ce nouveau marché public est une initiative concrète pour améliorer la qualité de vie des résidents du district du Plateau. D'une part, on supporte la consommation de produits frais tout en encourageant les producteurs locaux », se réjouit la conseillère du district du Plateau, Maude Marquis-Bissonnette.

« De plus, ce marché public deviendra aussi une activité agréable pour toute la famille, et ce, toutes les semaines. Le Marché du Plateau offrira également du recyclage et du compost », ajoute-t-elle.

Nous invitons les citoyens à s'y rendre à pied ou en vélo, dans la mesure du possible. Maude Marquis-Bissonnette, conseillère municipale de la Ville de Gatineau, district du Plateau

Il s'agit du quatrième marché public sur le territoire de la Ville après celui du Vieux-Aylmer, du Vieux-Hull et du marché Notre-Dame.

« Le Marché du Plateau proposera un éventail d'activités pour la famille, soit « lire dans le parc », des ateliers culinaires, des cours de rouli-roulant, et ce, tout en permettant d'encourager l'agriculture locale et la consommation de produits locaux frais », explique par voie de communiqué la directrice générale du Marché du Vieux-Hull, Dominique Myre.