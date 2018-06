L'ancien chef des services de renseignement militaire et de l'armée, qui a renversé le président islamiste Mohamed Morsi en 2013, entame son second – et théoriquement dernier – mandat de quatre ans.

Abdel Fattah Al-Sissi a réprimé toute forme de contestation depuis qu'il est arrivé au pouvoir.

Lors de la présidentielle du mois de mars, il avait recueilli 97 % des suffrages, avec un taux de participation de 41 %, tous ses adversaires potentiels ayant été arrêtés ou ayant préféré jeter l'éponge, faute de pouvoir faire campagne.