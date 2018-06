Dans ces documents, les enquêteurs indiquent avoir fait une avancée significative dans leur quête de quatre décennies pour identifier l'assassin présumé lorsqu'ils ont obtenu des échantillons de son ADN, le 18 avril, sur une poignée de sa voiture garée sur le parking d'un magasin où il faisait des courses.



DeAngelo, 72 ans, est soupçonné d'être l'auteur de 12 meurtres et d'une cinquantaine de viols parfois accompagnés d'actes sadiques, et d'environ 120 cambriolages.



D'autres échantillons d'ADN ont été trouvés par les enquêteurs dans sa poubelle quelques jours plus tard, notamment un mouchoir en papier.



Cet ADN a été croisé avec celui qui a été retrouvé dans du sperme prélevé sur les lieux de l'assassinat de Katie et Brian Maggiore à Rancho Cordova, près de la capitale californienne, Sacramento, en 1978.



Les documents détaillent la violence des agressions du tueur du Golden State, les cadavres retrouvés le crâne fracassé.



James DeAngelo a été arrêté le 25 avril à son domicile de Citrus Heights en banlieue de Sacramento, puis inculpé pour meurtres, notamment.