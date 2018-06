Selon le Service de police de l'agglomération de Longueuil, vers 19 h 20 jeudi, une adolescente qui venait de descendre d'un autobus a remarqué qu'un véhicule conduit par un homme la suivait à basse vitesse.

Craignant pour sa sécurité, elle s'est mise à courir et l'homme est sorti de sa fourgonnette pour se lancer à sa poursuite dans le croissant de la rue Saguenay, toujours selon la police, qui croit que l'homme aurait mis fin à ses plans en raison de la présence de témoins dans le secteur.

Des éléments recueillis par les policiers après l'événement de jeudi soir coïncident avec une tentative d'enlèvement survenue le 17 mai, dans le secteur de la rue Chevrier, à Brossard. La façon d'agir du suspect, la description physique de celui-ci ainsi que le véhicule utilisé par cet homme comportent des similitudes importantes dans les deux cas, selon les policiers.

Le suspect est un homme blanc, âgé entre 30 et 40 ans, qui mesure environ 1,75 mètre (5'9") et pèse environ 82 kilos (180 lbs). Il a les cheveux bruns et arborait une barbe de quelques jours.

L'homme portait un pantalon de jogging gris et un t-shirt de sport bleu pâle avec un logo au niveau de la poitrine.

Le véhicule du suspect est une fourgonnette Dodge Caravan récente de couleur grise ou argentée. Les vitres arrière du véhicule sont teintées et l'intérieur est de couleur foncée.