« L’an 2, le défi, c’est d’être à la hauteur des attentes, a-t-elle expliqué. L’an passé on était nouvelles […] et ça a été un hit, alors cette année, c’est d’être à la hauteur des attentes. Mais on est assez relax, j’avoue. »

L’an dernier, à sa première animation de la soirée de remise des prix Iris, Édith Cochrane dit avoir réussi à vivre son expérience « dans le moment présent », comme elle le souhaitait.

« J’étais vraiment détendue sur scène, j’ai adoré ça et j’ai vraiment aimé le contact avec le public. C’est de répéter l’expérience. »

À l'instinct

L'actrice et animatrice de télévision a su se démarquer grâce à son sens de l'humour et à sa répartie au cours d'une carrière qui s'est imposée à elle comme une évidence. « Quand j'ai regardé pour la première fois la LNI [Ligue nationale d'improvisation], dans mon sous-sol en Abitibi, quand j'avais 8 ans, j'ai été interpellée comme jamais [...]. Il y a quelque chose en moi qui faisait : "c'est moi". »

Plutôt que d'étudier les techniques d'animation de ses collègues de la télévision, Édith Cochrane préfère se laisser guider par son coeur et jouer la carte de la spontanéité. « Je suis avide de commentaires [...], j'écoute beaucoup ce qu'on me dit, mais je pense que j'y vais instinctivement ».

La carrière et la famille

La comédienne de 40 ans cachait un secret lors du précédent gala : une troisième grossesse. En congé de maternité présentement, elle et son conjoint, le comédien Emmanuel Bilodeau, arrivent à concilier harmonieusement le travail et la famille.

« Nos moments d’intimité se passent beaucoup le nez dans l’agenda […]. Quand l’un accepte un truc, l’autre reste disponible pour les enfants. »

Rien de bien différent de n’importe quelle famille, résume-t-elle. « C’est juste que nous, notre job, les gens la voient à la télévision, mais ce n’est pas pire que n’importe qui d’autre. »

Le gala Québec cinéma sera diffusé dimanche en direct, à 20 h, à Radio-Canada. Il sera précédé d’un tapis rouge animé par Herby Moreau et Claudine Prévost à compter de 19 h 30.