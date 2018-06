Après trois ans de démarches et près de 20 millions de dollars d'investissements, le Cégep de Victoriaville a inauguré vendredi son nouveau Complexe agricole biologique. Ce créneau attire de plus en plus les jeunes. Au-delà de 200 étudiants sont attendus à la prochaine rentrée scolaire comparativement à 60 il y a 5 ans. Un reportage de Guylaine Charette.