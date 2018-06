Un texte de Barbara Gorrand

Plus d’une centaine de librairies françaises indépendantes au Québec s’apprêtent à célébrer, samedi 2 juin, la 3e journée qui leur est consacrée par le réseau Les libraires.

Mais plus on s’éloigne des frontières du Québec, plus il est difficile de trouver des librairies indépendantes spécialisées dans la littérature en français.

Dans les provinces de l’Ouest, elles ne sont plus que quatre : une à Edmonton, une à Gravelbourg, et deux à Winnipeg.

C’est dans cette dernière ville que Gérald Boily a créé la librairie À la page, en 1986. Il ne le cache pas, les affaires ne sont plus ce qu’elles étaient.

« Il y a plusieurs raisons à cela, analyse-t-il. Toutes langues confondues, les gens lisent moins. À titre d’exemple, aujourd’hui, si je vends trois copies d’un roman, je considère qu’il s’agit d’un succès. Et en 31 ans, j’ai vu le niveau de français drôlement baisser au Manitoba. C’est pourquoi maintenant, la moitié de ma librairie est composée de livres d’occasion en anglais. »

Aujourd’hui les gens ont peur du passé simple, qui est pourtant le temps du conte. Toutes les histoires qui commencent par “Il était une fois” sont au passé simple. Gérald Boily, libraire à Winnipeg

L’arrivée des liseuses numériques n’a pas eu une grande incidence, poursuit Gérald Boily. « Les livres numériques représentent au Canada entre 4 et 5 % des livres vendus, dit-il. Car les tablettes ont beau reproduire le bruit de la page qui se tourne, elles ne peuvent pas encore reproduire l’odeur du papier. Donc, le livre survit. »

Les meilleures ventes cette année chez À la page : La réédition des Mémoires de Gabriel Dumont

Une terrasse en mai, de Simone Chaput

Mais selon lui, c’est la profession de libraire qui est menacée par la concurrence de la vente sur Internet. « Face à des multinationales comme Amazon, nous avons du mal à lutter. Aujourd’hui, je ne conseillerais à personne de se lancer dans l’ouverture d’une boutique physique. »

Il y a cependant un secteur qui se porte bien, c’est celui du livre pour enfants.

Gérald Boily le reconnaît, tout comme Antoine Coudière qui, avec son épouse, a acheté il y a six ans La Boutique du livre, toujours à Winnipeg.

« La part de nos ventes pour les adultes reste marginale, mais pour les enfants, rien n’égalera jamais le livre, prédit Antoine Coudière. Et il y a de plus en plus de jeunes inscrits dans les écoles françaises et d’immersion au Manitoba, qui lisent de plus en plus. »

Ajouté au marché des manuels scolaires, le livre jeunesse est donc l’un des marchés les plus porteurs pour les librairies hors Québec.

Ouvrir une librairie, le pari de Nathalie Vincke

« C’est vrai, les librairies ne sont pas nombreuses, mais elles sont précieuses », concède Frédéric Brisson, directeur général du Regroupement des éditeurs franco-canadiens.

Optimiste, il préfère voir cette carte du Canada comme un espace à conquérir pour ceux qui souhaiteraient se lancer.

C’est ce qu’a choisi de faire, il y a 18 mois, Nathalie Vincke. Cette économiste de formation a écrit un nouveau chapitre de sa vie en ouvrant une librairie française à Oakville, en Ontario. « Je ne trouvais pas de livres en français pour mes enfants ou pour moi-même, alors j’ai décidé de me lancer dans l’un de mes vieux rêves », confie-t-elle.

Un rêve mûrement réfléchi, toutefois, précise-t-elle. « Ma formation m’a aidée à établir un plan d’affaires bien pensé, dans lequel j’ai intégré le fait qu'il y a 700 000 francophones dans la province. »

Pour l’instant, Nathalie Vincke vend principalement des livres pour la jeunesse, mais elle espère bientôt se lancer dans l’envoi de livres et romans à domicile. « Et pourquoi pas ainsi rivaliser avec les “monstres” d'Internet », souhaite-t-elle.