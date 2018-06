On a mangé du pain noir un bon bout de temps, mais là, on peut dire aujourd’hui qu’il fait beau et que le soleil est beau pour Cegerco. Jeannot Harvey, président, Cegerco

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean n’étant plus en mesure de fournir des contrats capables de maintenir à flot l’entreprise fondée il y a plus de 40 ans, la direction a dû se tourner vers Montréal et l’Ontario.

Après la vente des filiales Mecfor, en février, et Cegertec, en avril, les choses se sont mises à débouler. Le premier contrat majeur au parc de la voie navigable Trent Severn, près de Peterborough, marque une entrée hors Québec réussie, selon Jeannot Harvey. Il sait toutefois qu’il y a encore beaucoup de travail à faire.

« On change de marché, on change de têtes dirigeantes, on fait de la consolidation, on discute avec des gens de l’Ouest. Après avoir vendu Cegertec, après avoir vendu Mecfor […] Cegerco est la prochaine qui doit être enlignée correctement. »

Cegerco conserve certaines activités dans la région. Elle a notamment été le plus bas soumissionnaire pour la poursuite des travaux sur le pont Dubuc avec une offre à 18,3 millions de dollars. Le ministère des Transports doit rendre sa décision d’ici quelques semaines.

D’après le reportage de Denis Lapierre