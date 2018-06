L’ambiance était électrique dans la cafétéria de l'École francophone d'Airdrie alors que les cheveux tombaient en cascades. Charlotte Harrison, 8 ans, est la seule de son école à se faire raser complètement la tête cette année.

Je voulais donner de l'argent aux enfants qui sont pris dans l'hôpital et je veux qu'ils aient des cheveux pour aller dehors et s’amuser. Charlotte Harrison, participante au Défi têtes rasées

Un geste que son frère admire. « Les filles d'habitude aiment avoir leurs cheveux, mais ma soeur est assez courageuse pour faire ça », raconte Zachary Harrison.

Tout comme son père, Yanick Harrison, qui s’est lui-même aussi fait raser complètement la tête.

« On lui a expliqué un petit peu ce que les autres gens peuvent penser. Mais ça a beau être une petite fille de 8 ans, elle comprenait vraiment sa décision et elle voulait vraiment le faire. On l'a soutenue là-dedans et c'est une des choses que j'ai faites pour elle », dit Yanick Harrison.

La petite Charlotte, son frère Zachary et leur père Yanick après avoir participé au Défi têtes rasées. Photo : Radio-Canada/Audrey Neveu

Charlotte et Zachary ont récolté 600 des 3300 $ amassés par l'école jusqu'à maintenant.

La communauté entière s'est mobilisée pour amasser des fonds, ce qui touche de nombreux élèves dont les proches ont été atteints du cancer. « Mon grand-père avait le cancer. Ça m'aide beaucoup quand je vois tout le monde ici en train d'aider. C'est vraiment touchant », affirme la jeune Claire Bromley.

La campagne de financement se poursuivra au cours de deux prochaines semaines.

D’après des informations d’Audrey Neveu