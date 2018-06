Un texte de Michaële Perron-Langlais

« Il faudrait que la Ville soit réactive », affirme Louis Lapprend, propriétaire d’une maison sur la rue Keefer, près de l’avenue Jackson.

La résidence voisine de la sienne a été vendue il y a trois ans et a depuis été laissée à l’abandon par le nouveau propriétaire. Des squatteurs s’y sont installés à quelques reprises.

Louis Lapprend s'inquiète du risque d'incendie lié à une maison abandonnée voisine de la sienne. Il considère que la Ville n'en fait pas assez pour régler le problème. Photo : Radio-Canada

Au lieu de dire : "C’est une propriété privée, on ne peut rien faire", il faudrait que la Ville dise : "La maison est abandonnée, on a besoin de logements pour tout le monde, il faut faire quelque chose". Louis Lapprend, propriétaire d'une maison située à côté d'une demeure abandonnée

Louis Lapprend affirme avoir communiqué avec le Service de police de Vancouver à ce sujet une dizaine de fois au cours des trois dernières années.

Pas plus tard que la semaine dernière, il dit avoir téléphoné aux policiers pour signaler que quelqu’un s’était installé dans la maison voisine.

« Ils sont venus, ils ont refermé la fenêtre du rez-de-chaussée qui était ouverte, par laquelle la personne était entrée, explique-t-il. Par contre, ils ont laissé ouvertes les fenêtres des étages et il y a un escalier à l’arrière qui permet d’accéder à la fenêtre du premier étage, donc le problème n’est pas réglé. »

Certaines fenêtres de cette maison abandonnée ont été placardées, mais il est toujours possible d'entrer par celle du dernier étage, demeurée ouverte. Photo : Radio-Canada

Un escalier permet d'accéder facilement d'entrer dans la maison par les fenêtres des étages supérieurs qui n'ont pas été placardées. Photo : Radio-Canada

Louis Lapprend rapporte avoir contacté la Ville jeudi pour expliquer la situation.

« La mairie m’a dit : "Ce n’est pas nous qui nous occupons de ça, c’est la police", donc ils m’ont transféré, raconte-t-il. [...] J’ai expliqué la situation une deuxième fois et la personne de la police me dit : "Ce n’est pas nous qui nous occupons de ça, c’est la mairie". »

« Je leur ai dit : "C’est une blague? Je vais devenir fou!" », dit-il. Louis Lapprend dit avoir appelé une autre fois la Ville, où on lui a encore une fois répondu qu’il devait communiquer avec le Service de police.

Qu’il y ait des personnes qui se réfugient à l’intérieur, ça ne me gêne pas du tout, tant mieux pour elles. Par contre, comme c’est un vieux quartier, les maisons sont très proches les unes des autres, il suffit qu’il y en ait une qui brûle pour faire brûler toutes celles d’à côté. Louis Lapprend, propriétaire d'une maison située à côté d'une demeure abandonnée

Selon Louis Lapprend, plusieurs de ses voisins sont eux aussi inquiets des risques d’incendie.

La résidence de Louis Lapprend est construite très près de la demeure voisine, ce qui augmente le risque qu'un incendie se propage d'une maison à l'autre. Photo : Radio-Canada

Il compte maintenant communiquer avec le responsable de la prévention des incendies de la Ville pour faire avancer les choses.

Incendies récurrents

L’incendie de jeudi matin est le cinquième à toucher une résidence inhabitée depuis le début de l’année 2018, ce qui est considéré comme une diminution « significative » par la Ville de Vancouver. L’an dernier, 19 maisons abandonnées ont été ravagées par les flammes et 35 ont subi le même sort en 2016.

La Ville attribue cette réduction du nombre d’incendies à une nouvelle norme mise en place en 2017. Les fenêtres des bâtiments vacants doivent depuis être placardées avec des panneaux de contreplaqué plus épais et installés avec des vis plus solides, pour compliquer la tâche à ceux qui souhaiteraient les retirer.

Lorsqu’elle reçoit une plainte à propos d’une propriété abandonnée, la Ville explique qu’elle y envoie un inspecteur pour faire une évaluation des risques.

S’il est déterminé qu’il existe un danger imminent pour les citoyens, la maison est alors placardée immédiatement et la facture est envoyée à son propriétaire par la suite.

Si le niveau de risque est plus faible, une période de 14 jours est accordée au propriétaire pour rendre sa demeure sécuritaire.

Au moment d’écrire ces lignes, la Ville de Vancouver n’avait pas encore répondu aux questions de Radio-Canada sur le cas de Louis Lapprend.