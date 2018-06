La ville de Bridgewater en Nouvelle-Écosse, qui a une population de 8523 habitants, s’est qualifiée pour son projet qui vise à enrayer la pauvreté énergétique. Pour réaliser son projet, Bridgewater demande cinq millions de dollars.

De son côté, la ville de Fredericton et la première nation Saint-Mary’s au Nouveau-Brunswick se sont communément qualifiées pour leur projet qui vise à améliorer l’inclusion des autochtones et des nouveaux arrivants et à offrir une meilleure qualité de vie à la population vieillissante.

La capitale néo-brunswickoise estime la valeur de son projet à 10 millions de dollars.

Le programme Défi des villes intelligentes du gouvernement fédéral a pour objectif de récompenser quatre villes canadiennes qui veulent se moderniser.

Le grand prix est de 50 millions de dollars, puis viennent deux prix de 10 millions de dollars et un dernier prix de 5 millions de dollars.

Plus de 200 collectivités ont participé au défi en soumettant des idées pour remédier à certains enjeux et problèmes, comme la sécurité alimentaire, la protection de la langue, l’amélioration de l’éducation et des soins de santé et le logement abordable.

Qu’est-ce qu’une ville intelligente? Une ville intelligente est avant tout transparente : les collectivités rendent leurs données pleinement accessibles et les processus décisionnels sont transparents. Elle met aussi l’emphase sur les technologies connectées pour favoriser une meilleure communication entre les gouvernements et les citoyens et les autres villes. Source : Gouvernement du Canada

La plupart des villes ont proposé des projets d’applications mobiles ou de plateformes de données ouvertes.

De plus, 25 communautés ont proposé des projets liés aux peuples autochtones, comme Fredericton.