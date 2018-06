Un texte de Laurence Royer

Plus d’une centaine de sportifs nord-côtiers se donnent rendez-vous à Baie-Comeau pour l’occasion. Afin de permettre à un maximum d’athlètes d’y participer, Loisir et Sports Côte-Nord défraie les coûts associés aux déplacements des participants. Certains arrivent même de Fermont, selon l’agent de développement à Loisir et Sports Côte-Nord, Philippe Lebreux.

L’événement rayonnera toutefois dans d’autres municipalités de la Côte-Nord. Sept-Îles accueillera les formations de volleyball, alors que les adeptes de BMX seront réunis à Ragueneau.

La Caravane va aussi initier les Nord-Côtiers à certaines activités sportives, comme le ultimate frisbee.

Manque de ressources en région

La Caravane permet de pallier un manque de ressources sportives dans les régions éloignées du Québec, explique le coordonnateur du programme de formation pour Sports Québec, Marco Berthelot.

« Souvent, les formations pour les entraîneurs sont annulées en région, faute d'inscriptions, parce que c'est trop dispendieux, dit-il. Pour pallier à la situation, on a mis en place une caravane pour aider les fédérations sportives à diminuer leurs coûts. »

Il ajoute que les athlètes et les entraîneurs de la Côte-Nord doivent dépenser beaucoup d’argent pour aller parfaire leurs techniques dans les grands centres.

La Caravane permet aux sportifs de la région d’éviter, pour une fois, de sortir leur portefeuille pour obtenir des formations.

Souvent, les intervenants des régions éloignées sont appelés à se déplacer, même s’ils sont des bénévoles, à Québec ou à Montréal. Mais pour une fois, c’est le contraire. Marco Berthelot, coordonnateur du programme de formation pour Sports Québec

Sports Québec a travaillé en collaboration avec Loisirs et Sports Côte-Nord afin de définir les besoins de la région, explique pour sa part Philippe Lebreux.

C’est d’arrimer nos besoins vis-à-vis leurs offres : les disponibilités de formateurs, les disponibilités de locaux, de piscines. Philippe Lebreux, agent de développement à Loisir et Sports Côte-Nord

Selon Philippe Lebreux, les formations offertes par la Caravane Sports Québec permettront à des sportifs de la Côte-Nord de démarrer de nouveaux clubs sportifs dans la région.

La Caravane a également visité l’Abitibi l’automne dernier et se rendra en Gaspésie l’automne prochain. Elle ira former les athlètes de la Gaspésie au mois de mai 2019.