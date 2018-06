Un texte de Marie-Hélène Ratel

La petite équipe de 13 parachutistes est basée à Trenton, où se trouve le centre de parachutisme des Forces armées.

Les spectacles aériens devant public sont toujours un moment très attendus pour les membres. Ils sont en effet les seuls parachutistes militaires à effectuer des démonstrations au Canada.

Pour en arriver là, ils ont chacun effectué des centaines de sauts et ont cumulé des milliers d’heures d’entraînement.

Chaque année, ils se rendent en Californie pour un séjour de six semaines intensives, avant le début de la saison de spectacles en plein air. Lors de ces semaines d’entraînement, ils effectuent jusqu’à huit sauts par jour.

Avec toute cette expérience, est-ce que l’excitation et l’adrénaline sont toujours au rendez-vous, à quelque 12 000 pieds d’altitude?

Le sergent Zach Jacob répond qu’il ressent toujours un peu d’adrénaline même après ses 1300 sauts en parachute, mais que c’est aussi devenu une routine.