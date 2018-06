L’ouverture s’est faite en grande pompe avec un défilé à cheval et des chants autochtones.

Parmi les artefacts qui s’y retrouvent, il y a des coiffures, des vêtements et des tentes traditionnelle autochtones, ainsi que des animaux empaillés. L’histoire des Tsuut'ina y est également expliquée.

Jeannette Starlight, la directrice du musée culturel Tsuut’ina, a hâte de partager sa culture empreinte d’histoire.

« J’ai hâte de voir plus de gens venir visiter. Ils doivent voir les progrès qu’on fait et comprendre qu’on a toujours nos croyances spirituelles, notre histoire, et notre langue. Ils doivent comprendre qu’on aura toujours ça. Ils ne peuvent pas sortir l’Autochtone de moi, vous pouvez essayer, mais cela fera toujours partie de moi. »

Ouvert à tous, le musée culturel de la réserve est, pour beaucoup des membres de la communauté, le meilleur moyen de protéger leur héritage, un véritable patrimoine culturel.

« Ça va leur enseigner notre histoire et d’où on vient, » explique Shay Runner, venu assister à la cérémonie avec sa famille. « C’est quelque chose qu’on peut transmettre aux générations futures. »

Ce musée est pour les Premières Nation, mais également pour tous ceux intéressés par la culture autochtone, une culture qui souhaite s'ouvrir aux autres, explique Lori Beaver, la directrice de Tourisme Autochtone Alberta.

La demande pour des expériences authentiques dans nos communautés du Canada est de plus en plus forte. Lori Beaver, directrice de Tourisme Autochtone Alberta

« On veut encourager les gens à développer des expériences touristiques qui illustrent leur culture », ajoute-t-elle.

Jeannette Starlight espère qu’une meilleure compréhension de la culture Tsuut’ina permettra aussi d’améliorer les relations entre Autochtones et non-Autochtones.

« On doit travailler ensemble, on doit se comprendre. On n’est pas obligés de s’aimer, mais on doit se respecter », dit Jeannette Starlight.

Une centaine de personnes ont assisté à la cérémonie d’ouverture.

D’après des informations de Nelly Albérola