J’ai connu Forcier en 1976-1977, autour de ces eaux-là. Couvrir son travail a été une de mes premières affectations. Je venais de mettre les pieds au Journal de Montréal. Mon boss m’a dit, plutôt négligemment, comme on le faisait souvent alors : « Il y a un film qui se tourne au coin de Saint-Denis et de Rachel. C’est avec Jean Lapointe. Va donc voir. » C’était un temps où l’on n’attendait pas forcément les invitations formelles pour visiter les plateaux. Chouette époque.

Je m’y suis donc rendu, et là-haut, sur l’immense balcon d’un triplex en pierre, sous les éclairages, des acteurs – Jean Lapointe et Guy L’Écuyer peut-être – se donnaient la réplique. Forcier y tournait en effet L’eau chaude, l’eau frette. Ça a été notre premier contact. Étrange.

Image du film québécois L'eau chaude, l'eau frette, d'André Forcier (détail) Photo : Takashi Seida

Des années plus tard, mes chaussures de critique de cinéma aux pieds, je suis allé voir Au Clair de la lune. J’en suis sorti sonné, matraqué par la poésie de Forcier, par son approche surréaliste, par sa façon de conter, de raconter, par ses images qui me sont restées en mémoire, par le jeu de Guy L’Écuyer, son acteur fétiche, et celui d’un jeune Michel Côté en manteau de fourrure, et aux cheveux hirsutes et « bleachés ».

Honnêtement, je n’en suis jamais revenu. Je suis sorti du cinéma, je crois que c’était l’Élysée, avec la très nette impression que Forcier n’était pas très loin de Fellini. Qu’il savait, à sa mesure, dans son milieu, dépeindre dans une sorte de conte fantastique le monde dans lequel nous vivions.

Quand, plus haut, j’ai parlé d’un immense cinéaste, je le crois vraiment. Sa passion est démesurée, son audace, à toute épreuve.

Et au fil des ans, de film en film, je l’ai vu et revu, interviewé et interviewé encore. En général, cet homme plutôt humble qui, bien appuyé sur son talent, aurait pu en jeter recevait les journalistes chez lui, simplement pour discuter, parler de ses films et de création. Franco Nuovo

Un gars de la Rive-Sud, Forcier. Pendant un bon moment, avec sa famille, il habitait le quartier Collectivité Nouvelle à Longueuil. Chaque rue y porte le nom d’un oiseau : Alouette, Hirondelle et ainsi de suite. La première fois que je m’y suis rendu, ça m’a fait rigoler. Je trouvais que tous ces oiseaux qui l’entouraient lui allaient plutôt bien.

Mais le cinéma québécois étant ce qu’il est, son financement étant ce qu’il est, et Forcier l’iconoclaste étant lui aussi ce qu’il est, l’artiste, en dépit des épreuves, a réussi à tourner une bonne vingtaine de films.

Il en a bavé au nom de son art. Il a hypothéqué plus d’une fois sa demeure. Pendant une période plus sombre, il a même dû s’en départir. Il a déménagé dans Coteau Rouge, un quartier plus modeste, qui est devenu le titre d’un de ses films d’ailleurs. Et je ne parle pas de sa vie familiale, qui a connu des hauts et des bas. Et je ne parle pas non plus de sa conjointe, Linda, qui est depuis toujours son repère, sa productrice. Et je ne parle toujours pas de Louis Laverdière, producteur, qui croit tant en lui.

Autre phénomène entourant Forcier : les acteurs, DES acteurs devrais-je dire, souvent les mêmes, feraient des kilomètres à genoux pour tourner avec lui. Des comédiens géants comme Céline Bonnier, Roy Dupuis, France Castel, Gaston Lepage, auxquels récemment se sont rajoutés Antoine Bertrand, Mylène Mackay, Catherine de Léan, Tony Nardi, Patrick Drolet, etc. Oui, les acteurs monteraient les marches de l’Oratoire sur les rotules pour être dirigés par ce cinéaste hors norme.

Ainsi, André Forcier n’a jamais reculé. Au fil des ans, en dépit des écueils, il a continué à tourner : Kalamazoo, Une histoire inventée, Le vent du Wyoming, La comtesse de Baton Rouge, Les États-Unis d’Albert, Je me souviens, Embrasse-moi comme tu m’aimes… Et dans quelques semaines, si les dieux du cinéma sont avec lui, il tournera La beauté du monde, mettant en scène un apiculteur (Roy Dupuis) et le frère Marie-Victorin, campé par Yves Jacques.

Tous ses films n’ont pas toujours satisfait ses attentes, mais chacun porte en lui l’imaginaire d’un remarquable créateur.

Cet hommage que lui rendent ses pairs se doit d’être à la hauteur de son talent, de ses images, de la magie qu’il transporte et de ses rêves, dans lesquels il nous invite, à chaque film, pendant quelques minutes, quelques heures.