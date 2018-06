Un texte de Barbara Gorrand

C’est une cérémonie qui lance, chaque année, la saison touristique au Manitoba. En remettant des prix à différentes personnalités ou organisations locales, Tourisme Winnipeg veut encourager les idées qui contribuent au rayonnement de la ville à travers le Canada, voire au-delà des frontières du pays.

Et en début de semaine, parmi les lauréats, trois initiatives à l’accent francophone se sont particulièrement distinguées.

En culture

L’évènement Nuit Blanche Winnipeg, porté par Mélissa Courcelles, a ainsi remporté le prix de la meilleure campagne marketing réalisée avec moins de 2500 $. « C'est une grande fierté pour nous », a réagi Mélissa Courcelles.

Dans la catégorie supérieure à 2500 $, c’est la campagne de marketing pour le Winnipeg Folk Festival de l’an passé qui a remporté le prix de la meilleure campagne marketing. De bon augure pour le 45e festival qui se déroulera cet été, explique Irina Ivanov Bissonnette, responsable du marketing.

« L’an passé, nous avons fait appel à un artiste designer venu des États-Unis qui nous aidés pour la campagne en reprenant des éléments graphiques typiques des Prairies : la nature, les aurores boréales, et le banjo qui est notre marque de fabrique! Cela a vraiment aidé aux ventes et à la notoriété du festival, comme nous le constatons encore cette année », dit-elle.

Le festival Folk de Winnipeg attire des milliers de personnes chaque année. Photo : Radio-Canada/CBC

En gastronomie

Lors de cette même cérémonie, le chocolatier de Saint-Boniface Constance Popp a remporté le prix de la Petite entreprise de l’année.

« C’est fantastique », a réagi la créatrice Constance Menzies, installée depuis 11 ans dans le boulevard Provencher. « Il est vrai que nous faisons beaucoup pour mettre en valeur Winnipeg et Saint-Boniface, en utilisant des produits locaux et en créant des pièces uniques, comme le Golden Boy de Winnipeg, ou le Musée canadien pour les droits de la personne, ou encore la glace Gooey Riel », s’amuse la créatrice.

La création en chocolat du Musée canadien pour les droits de la personne de Winnipeg, par le chocolatier Constance Popp. Photo : Chocolatier Constance Popp

Un peu plus tôt, ce sont les bières de la microbrasserie Nonsuch qui s’étaient distinguées à Halifax, lors des Prix canadiens de la bière.

Matthew Sabourin souligne que l’évènement mettait en compétition 2000 bières venues de tout le Canada. « Et pour notre première participation, nous avons remporté une médaille d’argent pour notre Belgian Strong, et une autre médaille d’argent pour la bière brassée en collaboration avec Barn Hammer, appelée Lune Noire », se félicite le jeune entrepreneur, qui a dit sa fierté de voir les bières manitobaines arriver parmi les meilleures du pays.

Matthew Sabourin Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

En politique

Enfin, on apprenait tout récemment que l’ancienne sénatrice Maria Chaput se verrait remettre la semaine prochaine le prix Boréal décerné chaque année par la Fédération des communautés francophones et acadienne.

Ce prix, qui récompense sa contribution marquée au développement et à l’épanouissement du français, Maria Chaput l’a reçu comme un honneur, dit-elle.

« C’est la reconnaissance qui me touche le plus, parce qu’elle vient de la part de toutes les communautés d’expression française au Canada. Trois ans après ma retraite, elles n’ont pas oublié mon travail, et je l’apprécie beaucoup. »