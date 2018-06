Un texte de Nora Chabib

Avec la campagne intitulée Talk to Me, Play With Me, Carry Me et le mot-clic en anglais #mywellbeingstartswithyou, le collectif encourage les mères à moins utiliser leur téléphone, en particulier pendant les périodes d'allaitement, pour privilégier le développement du lien d’attachement.

L'éducatrice périnatale Élodie Jacquet précise que l’allaitement occupe une grande partie de la journée d’une nouvelle maman, puisqu’elle peut allaiter jusqu’à 12 fois par jour, ce qui peut signifier 4 heures en tout.

L'isolement

Élodie Jacquet, qui est également biologiste du comportement à l’Université Simon Fraser, estime que ces recommandations sont trop moralisatrices, notamment pour les mères qui se sentent isolées.

Je pense qu'on juge beaucoup les parents et les mamans, tout le temps, sur tout. Élodie Jacquet, biologiste du comportement à l'Université Simon Fraser et éducatrice périnatale

Elle explique que, une fois les premiers jours passés, lors desquels la famille et les amis rendent visite à la nouvelle maman, cette dernière se retrouve rapidement seule à la maison avec le nouveau-né toute la journée.

Selon elle, il s'agit d'une période où la santé mentale des mamans est fragile et où elles sont à risque de souffrir de dépression post-partum.

C’est un peu une ligne de vie. Le téléphone permet de garder contact avec ses amis, la sage-femme, le médecin, et aussi d'aller sur des forums de mamans pour discuter des soucis, des questions qu’on peut avoir. Élodie Jacquet

La spécialiste ajoute que la communication avec le bébé passe aussi par le contact physique, l’échange d'hormones et qu’il se ne se construit pas seulement lors de la tétée, mais tout au long de la journée.

Une question fréquente

Comme plusieurs mamans, Bénédicte Rose, a vécu cette période d’isolement au début de sa maternité. Mais, au bout de quelques semaines, elle a choisi d’éloigner toute distraction de son allaitement.

Le téléphone, c'était la seule chose que je connaissais, à laquelle je pouvais me raccrocher, quelque chose de rassurant, un objet du quotidien. C’était un peu mon échappatoire. Bénédicte Rose

Elle a modifie ses habitudes, « Je me suis rendu compte que [l'allaitemen] c'était pas une perte de temps, les moments intimes rien qu’elle et moi, ça construisait notre relation. Il n'y avait plus que moi et mon bébé, pas de livre, pas de télévision, rien », raconte-t-elle.

Pascal Lavoie, néonatalogiste à l’hôpital BC Children's, à Vancouver, estime que, bien que les motivations de la campagne de prévention soient louables, l'utilisation nocive du téléphone portable pendant l'allaitement n'est pas un problème qu’il a remarqué dans sa pratique.

Selon lui, il s'agit de faire preuve de bon sens et d'arrriver à un usage raisonnable du téléphone cellulaire.