Donald Trump a décidé d’imposer 25 % de droits de douane sur les importations d’acier, et 10 % sur les importations d’aluminium en provenance du Canada, du Mexique et des 28 pays membres de l’Union européenne (UE).

Après l’annonce de représailles canadiennes contre cette annonce, la guerre commerciale enclenchée inquiète les travailleurs britanno-colombiens.

La Colombie-Britannique compte une fonderie d’aluminium : il s’agit de celle de Rio Tinto, à Kitimat. Celle-ci a permis à l'entreprise d'atteindre un record de production en 2016.

Le maire de la ville, Philip Germuth, déplore l'imposition de nouveaux tarifs douaniers et espère que les effets ne seront pas trop importants pour Kitimat.