Le budget est sans aucun doute l’un des éléments les plus stressants en vacances. Ces quelques applis vous assisteront dans le suivi des dépenses, que vous soyez seul ou en groupe, et vous permettront d’économiser à plusieurs occasions lors de votre expédition.

Un texte de Camille Laventure

Applis de gestion de budget

Trail Wallet

Il existe des dizaines d’applications semblables à Trail Wallet, qui est la plus populaire. Elle est très facile à utiliser et répond à tous les besoins de base des voyageurs.

Il suffit de créer un « voyage » (l’appli peut en gérer plusieurs à la fois), d’indiquer le budget quotidien dont vous disposez, puis vous pourrez commencer à ajouter vos dépenses. Chaque achat peut être catégorisé (nourriture, transport, hébergement, etc.) et vous pouvez ajouter une photo de la facture, donc plus besoin de traîner ces petits bouts de papier dans votre sac.

Trail Wallet produit également un graphique et des historiques pour vous aider à visualiser l’état de votre budget. Vous pouvez d’ailleurs exporter les données relatives à vos dépenses sous forme de tableau si vous désirez consulter ou imprimer ce bilan par la suite.

L’appli détermine automatiquement la monnaie appropriée selon votre géolocalisation. Si vous voyagez à l’étranger, vous pouvez ajouter pour chaque voyage les devises que vous utilisez, et Trail Wallet s’occupera de convertir en monnaie de votre pays d’origine les dépenses que vous entrez.

Prix : Les 25 premières dépenses sont gratuites. Il faut ensuite acheter la version payante, au coût de 7 $, pour effectuer un nombre illimité d’entrées.

Langue : en anglais uniquement

Internet nécessaire : non

Système d’exploitation : iOS

Applis similaires : Tripcoin (iOS uniquement, en anglais), Trabee Pocket (iOS et Android, en français), Budgi (iOS uniquement, en français), Goodbudget (iOS et Android, en anglais)

Splitwise

L’un des aléas des voyages de groupe : devoir séparer les factures et garder le compte des dépenses et des redevances de chacun. Cela peut rapidement devenir un véritable casse-tête, et les créateurs du site web et de l’appli Splitwise le savent très bien!

Cet outil permet de diviser les factures entre les différents voyageurs du groupe. Il suffit de créer un groupe, d’y ajouter les membres, puis d’entrer les dépenses à diviser. Pour chaque achat, vous pouvez entrer une description, le nom des membres qui contribuent au paiement de la facture, la date de la transaction, ainsi que la façon dont vous avez décidé de diviser la dépense (équitablement, en pourcentage, en montants, etc.). Vous pouvez également ajouter une photo de la facture ainsi que des notes à propos de la transaction.

La monnaie utilisée est déterminée automatiquement par l’application, mais vous pouvez aisément la changer dans les paramètres. Par contre, la même monnaie sera utilisée pour toutes les transactions. Si vous effectuez des achats en devises étrangères, vous devrez convertir vous-même les montants avant de les entrer dans l’appli.

Vos compagnons de voyage n’ont pas besoin de télécharger Splitwise, puisque les dépenses de chaque membre du groupe peuvent être gérées à partir d’un même téléphone. Il est à noter que l’application peut être utilisée pour les dépenses entre colocataires ou entre résidents d’une même adresse. Elle peut aussi générer un tableau contenant toutes les données, si nécessaire.

Prix : gratuit

Langue : offert en français

Internet nécessaire : oui; l’appli ajoutera les dépenses que vous avez entrées alors que vous étiez hors connexion une fois connecté à un réseau.

Systèmes d’exploitation : iOS et Android (vous pouvez également accéder à votre compte à partir du site web)

Appli similaire : Tricount (iOS et Android, en français)

Applis pour économiser en matière de transport

Rome2rio

Ce petit bijou d’application, simple à utiliser, vous permet de comparer les différents modes de transport (autobus, avion, voiture, train, transbordeur, etc.) pour vous rendre du point A au point B, partout sur la planète. Rome2rio compare le prix et la durée de chaque trajet possible, et propose même des combinaisons (ex. : bus-avion, train-avion, etc.). Lorsque vous cliquez sur un trajet, vous obtenez les détails de chaque portion dudit trajet.

L’appli compte aussi une section « Hôtels ». Vous pouvez donc entrer la destination de votre choix, et vous serez redirigé vers une extension de Booking.com.

Prix : gratuit

Langue : offert en français (certaines portions de l’appli restent en anglais)

Internet nécessaire : oui.

Systèmes d’exploitation : iOS et Android (compte également un site web)

Applis similaires : TripIt (iOS et Android, en anglais), Google Trips (iOS et Android, en français)

Gas Buddy

Que vous soyez en voyage ou non, cette appli est un incontournable. Elle vous indique en un coup d’œil le prix de l’essence aux stations-service à proximité. Choisissez entre l’affichage en mode liste ou carte, selon votre préférence.

Vous pouvez effectuer votre recherche en utilisant des filtres, comme la compagnie, les services (salles de bain, lave-autos, etc.), l’ouverture 24/7 et plusieurs autres. L’un des avantages de cette application est l’envoi de notifications lorsque le prix de l’essence est appelé à augmenter ou à diminuer.

L’appli Gas Buddy n’est offerte qu’au Canada et aux États-Unis pour l’instant.

Prix : gratuit.

Langue : en anglais uniquement

Internet nécessaire : oui

Systèmes d’exploitation : iOS et Android (compte également un site web)

Skiplagged

Le site web (et l’application) Skiplagged est reconnu pour son impressionnante capacité à trouver les failles des compagnies aériennes pour vous offrir des vols à prix extrêmement bas. L’entreprise a même fait les manchettes il y a quelques années, alors que United Airlines la poursuivait à hauteur de 75 000 $ en dommages et intérêts pour « concurrence déloyale ».

Skiplagged a remporté son procès et est donc toujours active, et déniche toujours d’aussi bons prix. L’appli est simple à utiliser et travaille même sans vous. En effet, elle vous propose de vous envoyer des notifications, en fonction de vos recherches de vols, lorsqu’une nouvelle offre avantageuse fait son apparition. Une autre fonction intéressante : vous pouvez choisir la destination « Anywhere » (« n’importe où », en français) pour découvrir où il vous coûterait le moins cher de vous rendre dans le monde.

Skiplagged compte aussi une section « Hôtels », qui fonctionne de la même façon que la plupart des applications proposant de bons prix en matière d’hébergement, comme Trivago ou Expedia.

Prix : gratuit

Langue : en anglais uniquement.

Internet nécessaire : oui

Systèmes d’exploitation : iOS et Android (compte également un site web)

Applis similaires : Hopper (iOS et Android, en anglais), Skyscanner (iOS et Android, en français), Kayak (iOS et Android, en français)

Applis pour économiser en matière d’activités

Groupon et Tuango

Ces deux applications font exactement la même chose : elles vous proposent des offres à rabais pour des activités, des sorties, des produits, de l’hébergement et des séjours en tous genres. Vous pouvez acheter vos « coupons-rabais » directement sur les applications pour en profiter immédiatement.

Les offres proposées sont parfois temporaires. Il vous faut donc rester à l’affût pour éviter de les laisser passer. Du côté de Groupon, vous retrouverez sur chaque offre les commentaires d’autres acheteurs, un peu à la façon de Yelp ou de TripAdvisor (deux sites web qui ont aussi leur application).

Groupon est active dans plus de 500 villes du monde, et Tuango, partout au Canada.

Prix : gratuit (n’inclut pas les offres)

Langue : offert en français

Internet nécessaire : oui

Système(s) d’exploitation : iOS et Android (comptent également des sites web)

Viator

Viator est un site web créé par TripAdvisor qui propose un très large éventail d’offres à bas prix, incluant surtout des activités, dans plus de 2500 destinations dans le monde.

Parmi les avantages de l’appli, il y a les offres « Skip the Line », qui vous permettent littéralement de « sauter la ligne » en arrivant aux attractions touristiques les plus populaires, les « expériences VIP privées », souvent exclusives à Viator, ainsi que la fonction de géolocalisation, qui permet à l’application de vous suggérer des activités à proximité.

Prix : gratuit (n’inclut pas les offres)

Langue : en anglais uniquement

Internet nécessaire : oui

Systèmes d’exploitation : iOS et Android (vous pouvez également accéder à votre compte à partir du site web)

Applis similaires : Secret Escapes (iOS et Android, en anglais, pas d’offres au Canada), Expedia (iOS et Android, en français)

Visitez notre portail consacré aux vacances