Un texte de Philippe-Vincent Foisy, correspondant parlementaire et animateur de La mêlée politique

Justin Trudeau a fait un pari risqué : le gouvernement achètera l’oléoduc Trans Mountain de Kinder Morgan. Environ 4,5 milliards de dollars pour ce projet, sans compter les coûts de construction s’il ne trouve pas d’acheteur au cours des prochains mois.

Kinder Morgan menaçait de mettre un terme au projet à cause de l’incertitude causée par la Colombie-Britannique. L'entreprise n’avait pas été rassurée par la promesse d’indemnisation faite la semaine dernière par Bill Morneau.

« Avec tout le capital politique investi là-dedans, il n’avait pas le choix », explique Daniel Thibault, animateur des Coulisses du pouvoir.

Les libéraux font le pari qu’en 18 mois, ils pourront convaincre les Canadiens que le pipeline est dans leur intérêt.

Le choix n’est pas électoraliste. Les libéraux ont beaucoup plus à perdre en Colombie-Britannique, alors qu’ils n’ont pas grand-chose à gagner en Alberta.

La décision de Justin Trudeau démontre bien comment il voit le rôle d’Ottawa dans la fédération. Il croit que c’est le gouvernement fédéral qui doit pouvoir de mener à bien ce genre de projet et que les provinces n’ont pas de droit de veto.

Il a aussi illustré cette vision mardi lorsqu’il a refusé la demande du Québec d’avoir un rapport d’impôt unique, géré par la province. Il a laissé entendre qu’il est d’accord avec le principe du rapport unique seulement s’il est géré à Ottawa, comme c’est le cas pour les autres provinces.

Guerre commerciale : tarif pour tarif

Après des mois à jouer au « bon gars » avec Donald Trump, Justin Trudeau a répliqué.

Les États-Unis ont imposé des tarifs douaniers à l’acier et l’aluminium provenant de plusieurs de ses alliés, dont le Canada. Ottawa a répliqué avec des mesures représailles, en plus de saisir l’Organisation mondiale du commerce et le mécanisme de règlement des différends de l’ALENA. Du jamais vu.

Ottawa espère toutefois ne pas avoir à imposer ces tarifs à long terme. Ils n’entreront en vigueur que le 1er juillet. Pendant ce temps, en coulisses, le travail se poursuit pour que l’administration américaine change d'avis.

Ces mesures pourraient faire mal aux travailleurs et aux consommateurs… aux États-Unis comme au Canada. Dans une guerre commerciale, c’est souvent le plus petit joueur qui souffre le plus.

La liste des produits soumis aux tarifs américains est longue. Elle inclut le jus d’orange, les insecticides, le café…

L’animateur de RDI économie, Gérald Fillion, écrivait que « des millions de Canadiens consomment ces produits, et la décision du gouvernement Trudeau d’imposer un tarif à la frontière sur ces biens aura des répercussions dans le portefeuille des Canadiens ».

En imposant les tarifs, Justin Trudeau peut toutefois bomber le torse et montrer qu’il n’hésite pas à réagir.

Son annonce illustre toutefois qu’il existe un fossé plus important qu’il le laissait entendre dans sa relation avec le président américain. En mars, il s’était vanté que Trump lui avait donné sa parole que les Canadiens seraient exemptés des tarifs. Il avait ajouté que le président respectait sa parole quand il la donnait.

ALENA : si près

Le premier ministre a aussi pris une décision importante dans le dossier de l’ALENA. Selon ce qu’il a raconté, il a discuté avec le président Trump vendredi dernier. Il lui a offert de se rendre à Washington afin de discuter des derniers détails entourant la renégociation de l’accord.

Il pensait pouvoir en arriver à une entente en « quelques heures ». Le vice-président Mike Pence lui a toutefois dit mardi que cette rencontre était conditionnelle à ce qu’il accepte que l’ALENA ait une clause crépusculaire, ce qui forcerait les partis à renouveler l’accord aux cinq ans.

Une demande « inacceptable », selon Justin Trudeau. Les négociations se poursuivent donc.

« Pour moi, ça a été le point tournant cette semaine », a lancé Nick Gamache, réalisateur de l’émission The House à CBC.

Les oubliés

Ces deux décisions majeures ont cependant occulté d’autres événements importants à Ottawa. D’abord, le vérificateur général a signé un rapport accablant où il plaide pour un changement de culture majeur dans l’appareil gouvernemental.

Il écrit que les gouvernements peuvent bien accepter, rapport après rapport, les nombreuses recommandations de son bureau, les situations problématiques se poursuivent.

Pourquoi? Parce que les problèmes qu’il observe sont des symptômes d’une maladie plus profonde : la culture d'obéissance au sein de la fonction publique.

Cette culture s’observe, selon le vérificateur général, par des fonctionnaires qui ne veulent plus agir ni prendre de risque par peur de faire mal paraître leurs patrons, des hauts fonctionnaires qui n’osent plus remettre en question les décisions des ministres et des politiciens préoccupés principalement par la gestion du message et de leur image.

La réponse du gouvernement Trudeau et de l'opposition conservatrice était toutefois dans la lignée de la culture partisane. Ils se sont blâmés mutuellement pour les problèmes soulevés.

Cannabis

Aussi, le processus de vote au Sénat a commencé sur le projet de loi sur la marijuana.

Justin Trudeau peut pousser un soupir de soulagement pour l’instant. Les sénateurs indépendants ont défait plusieurs propositions d’amendements majeures, notamment celui qui aurait permis aux provinces d’interdire la culture à domicile.

Le vote final devrait avoir lieu le 7 juin.

Netflix

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a recommandé plus tôt cette semaine que les acteurs du numérique et les géants du web contribuent à la production canadienne. La ministre du Patrimoine Mélanie Joly analysera le rapport. Sa réponse ne devrait pas passer sous silence.