Un texte de Jonathan Jobin

Depuis, l'ancien entraîneur et directeur général Benoît Groulx n'avait pas laissé une grande banque de choix et d'espoirs.

Cette fois, ce sera différent à Shawinigan, où les Olympiques parleront au 9e rang, grâce à une autre transaction complétée jeudi. Gatineau a envoyé ses choix nos 14 et 26 au Titan d'Acadie-Bathurst, contre le 9e choix.

« Le top-10 se démarque du reste des joueurs. Je crois qu'on pourra aller chercher un joueur qui a des habiletés naturelles et une bonne identité », mentionne le recruteur-chef des Olympiques, Sylvain Brunelle.

Selon M. Brunelle, la transaction effectuée par le directeur des opérations hockey des Olympiques, Alain Sear, avec le Titan d'Acadie-Bathurst donne une marge de manoeuvre à l'équipe.

« Pour nous, l'acharnement et le travail, c'est important, mais il faut aussi bon niveau d'habiletés », poursuit-il, en soulignant que le premier joueur repêché par l'organisation pourra jouer à Gatineau l'an prochain.