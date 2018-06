Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

Trois des cinq routes toujours fermées après avoir été endommagées durant la crue des eaux se trouvent dans la région. Par endroits, ces fermetures isolent des résidents. C'est le cas sur la rue des Chalets à Edmundston, où une dizaine de citoyens doivent traverser le pont endommagé à pied ou en véhicule tout terrain pour se rendre à leur voiture stationné de l'autre côté. Le pont devra être complètement démoli et reconstruit. En attendant, le ministère des Transports construit un pont piétonnier temporaire qu'ils pourront emprunter pendant les travaux.

Le résident Langis Bélanger est content que la province ait finalement pris en main la situation. « À un certain moment donné, on n'était au courant de rien. Donc le moral était bas, ça commençait à critiquer d'un bord et de l'autre, explique-t-il. Puis, les choses se sont mises en place et on a vu qu'il y avait des choses qui se faisaient, ils ne nous ont pas oubliés là ».

Affaissement sur une artère principale

La route 144 dans le quartier Saint-Basile, une artère très fréquentée, est fermée à la circulation depuis maintenant cinq semaines en raison de l’affaissement de la chaussée survenu le 26 avril dernier.

Les propriétaires de l’entreprise Cormier Chauffage, située à côté de l’endroit où la chaussée s’est affaissée, estiment vivre une baisse d’achalandage d’au moins 60 % depuis la fermeture. Cette baisse pourrait se poursuivre encore un bon moment, puisque le ministère des Transports devra reconstruire le ponceau affecté par l'affaissement.

En attendant la construction d'un nouveau ponceau, la route 144 reste fermée dans le quartier Saint-Basile. Photo : Radio-Canada/Kassandra Nadeau-Lamarche

Des citoyens craignent des délais

Les citoyens s’inquiétaient pour la survie du pont couvert surplombant la rivière Quisibis, qui a été endommagé par la crue des eaux. Le ministère des Transports a finalement décidé de construire un nouveau pont en acier, tout en tentant de maintenir le pont couvert accessible aux piétons. Les résidents redoutent les délais de réouverture de la route. Pour l'instant, ils doivent faire un détour d’une vingtaine de kilomètres pour se rendre sur les routes principales. Les citoyens affectés espèrent que le gouvernement agira rapidement.