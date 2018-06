Michel : Comment la musique est-elle entrée dans ta vie, quels sont tes premiers souvenirs?

La musique a toujours fait partie de ma vie, depuis ma tendre enfance… j’ai commencé à chanter à l’âge de 2 ans. C’était le début et jusqu’à maintenant. Ma mère... Elle a toujours chanté, elle chantait quand je m'endormais. Toute sa vie, elle était chanteuse alors c'est vraiment elle qui m'a montré comment chanter et qui m'a donnée le goût de chanter. Renelle Ray, Polifonicienne

Michel : L'importance de la musique pour toi?

Si je ne peux pas chanter dans une journée, je suis déprimee... La musique c'est ma vie. C'est l'essentiel de qui je suis, C'est tout pour moi. Renelle

Renelle confie qu'elle prend sa quitare tous les jours et joue un peu de musique. Elle a une guitare depuis qu'elle a 13- ans et c'est avec elle que Renelle écrit et compose ses chansons.

Ma guitare s'appelle Baby Blue. Photo : Radio-Canada

Ma guitare est pour moi ma "comfort blanket", ma couverture de sécurité. Je joue de la guitare tous les jours. Comme pour certaines personnes qui vont courir tous les jours, moi c'est jouer de la guitare... Ça me détend et c'est vraiment nécessaire dans ma vie. Renelle

« J'aime surtout la musique acoustique folk pop mais avec un son vraiment acoustique! » Photo : Radio-Canada

Michel : Quel style aimes-tu?

J'aime Donovan Woods… Son style. J’aime aussi beaucoup Louane, une chanteuse de France. Renelle

Renelle considère aussi que son style de musique est dans les mêmes eaux. Elle croit d'ailleurs qu'une bonne chanson c'est lorsque l'on ferme les yeux et que l'on peut voir sa vie défiler en écoutant la chanson. C'est ce qu'elle tend a créer et à raconter.

Voici un petit aperçu de sa musique

Un contenu vidéo est disponible pour cet article La Polyfonicienne Renelle Ray nous présente un petit aperçu de sa musique

Michel : Comment composes-tu ta musique?

C’est la mélodie qui vient avant et ensuite les paroles viennent… Des fois ça colle, des fois non et des fois je change d’idées… Quand je l’ai dans ma tête, je peux écrire une chanson instantanément. Sinon ça peut me prendre plusieurs heures, plusieurs jours. Les paroles sont en rime, mais à la fin si ça rime mais ça n'a pas de sens, je les retravaille. Renelle

Renelle a raconté qu'elle avait déjà 15 chansons d'écrites. Photo : Radio-Canada

Michel : Ta chanson quétaine?

Si jamais j'oublie, de ZAZ Renelle

Michel : Comment serait la vie sans musique?

La vie sans musique... Je ne serais pas aussi contente. Je ne serais pas ici aujourd’hui sans la musique… Je ne serais pas être capable de m’exprimer en tant qu’artiste, avec ma guitare, avec ma chanson, avec ma voix et mes messages… Renelle

Voici l'entrevue intégrale...

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Polyfonik: la Polyfonicienne Renelle Ray est reçue dans le studio deMichel...

Le spectacle Polyfonik est présenté le vendredi 8 juin au théâtre de La Cité francophone.

