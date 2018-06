Un texte de Christian Noël

Les boules multicolores sont bien organisées en triangle. La boule blanche traverse le tapis vert et fracasse le jeu. La partie peut commencer. Dans ce club de billard de Mississauga, il n'y a pas que les billes qui s'entrechoquent. Les opinions aussi.

« Tant que [Kathleen] Wynne ne revient pas au pouvoir, je serai content », lance un joueur.

Dans la région du 905, de nombreux sièges libéraux sont en danger, y compris celui du ministre des Finances, Charles Sousa, à Mississauga et de la ministre de la Santé, Helena Jaczek, à Markham.

L’admission de Kathleen Wynne va-t-elle ramener des libéraux désenchantés au bercail, ou au contraire, décourager les bénévoles qui forment la machine libérale?

Dans sa circonscription, le ministre des Finances Charles Sousa mène bataille pour sa survie électorale.

Tony espère que Doug Ford remportera l'élection. Photo : Christian Noel

Doug Ford vient du coin et il est apprécié par bien des gens. C’est clair qu’il va remporter beaucoup de sièges dans la région. Tony, électeur de Mississauga

Mais son partenaire de billard, Norm, n’est pas du même avis.

Norm, un électeur conservateur de la banlieue de Toronto Photo : Christian Noel

Doug Ford est tonitruant, mais sans substance. Il n’a aucun charisme. J’ai voté conservateur toute ma vie, mais voter pour Ford : jamais! Norm, électeur de Mississauga

Le fief de Doug Ford

Les villes en pleine croissance de Mississauga et de Brampton, qui comptent une douzaine de circonscriptions, semblent toutes chaudement disputées entre les conservateurs et le NPD.

Gérard Infeld, un électeur de Mississauga Photo : Christian Noel

Les soins de santé, pour la plupart des gens, [sont] la chose la plus importante. En deuxième, on retrouve le coût de la vie, de l’essence, et les problèmes d’embouteillages monstres. Gérard Infeld, électeur de Mississauga

Dans les récentes élections fédérales et provinciales, le parti qui a remporté le 905 est celui qui a formé le gouvernement. C’était vrai sous Stephen Harper et sous Justin Trudeau. Même chose sous Mike Harris et Dalton McGuinty.

Une façon de penser qui est encore présente, comme en fait foi Nina Radukova, qui vient de terminer ses emplettes dans un des centres commerciaux à grande surface qui parsèment la région.

Nina Radukova, une électrice de Mississauga Photo : Christian Noel

J’aime ce que Stephen Harper a fait avec l’économie, et je fais confiance à Doug Ford pour bien gérer les finances et ne pas donner de bonbons gratuits à ceux qui ne le méritent pas. Nina Radukova, électrice de Mississauga

Les libéraux indécis

Lors du débat des chefs, Kathleen Wynne a déclaré « Sorry, Not Sorry ». « Désolée que les gens ne m’aiment pas personnellement. Mais je ne m’excuserai pas pour les réalisations de notre gouvernement. »

Une affirmation qui semble avoir redonné le goût à certains libéraux désenchantés, comme Karen, de rentrer au bercail.

Karen, une électrice de Mississauga Photo : Christian Noel

Je me suis dit : “Peut-être que je ne devrais pas baser mon vote sur la personnalité d’une chef que j’aime ou non, mais plutôt sur ses [réalisations]". Karen, électrice de Mississauga

Ce week-end, quand Kathleen Wynne a admis sa défaite, elle tentait encore une fois de sauver les meubles. En disant ni plus ni moins à ceux qui ne l’aiment pas personnellement: « regardez, je vous donne une raison de plus de voter libéral ».

Un fond de vent orange

Le 905 urbain est demeuré relativement hors de portée pour le NPD au cours des dernières années. Mais il semble que l’alternance entre le bleu et le rouge soit remise en question par plusieurs électeurs.

Andrew croit que les jeunes travailleurs comme lui pourraient bénéficier des promesses du NPD. Photo : Christian Noel

Les jeunes comme moi ont besoin d’un parti qui soutient les travailleurs, qui protège la classe moyenne et qui s’assure que les plus riches paient leur juste part. Andrew, électeur de Mississauga

De retour au club de billard de Mississauga, Don, le gagnant de la partie, s’apprête à en commencer une autre. Il a déjà mis du bleu sur sa baguette. Mais pas sur son bulletin de vote. « J’ai voté conservateur la dernière fois, mais pas cette année ».

Don ne votera pas conservateur cette année Photo : Christian Noel

Don affirme qu’il a toujours hésité à voter NPD, en raison des années difficiles sous le gouvernement de Bob Rae dans les années 90. Mais ça semble maintenant n’être qu’un ancien souvenir.

J’ai l’impression que le NPD a appris de ses erreurs, et qu’ils ont bien fait leur devoir. Leur programme électoral semble le plus solide et le moins coûteux. Norm, électeur de Mississauga

Le 905 rural

Au nord de Toronto, dans les régions de Simcoe et de Markham, le 905 est relativement plus rural. C’est ici que les conservateurs de Doug Ford espèrent avoir les coudées franches. Mais de l’aveu même d’un stratège conservateur, « la lutte est beaucoup plus serrée que prévu ». La ministre de la Santé, Helena Jaczek, sent la soupe chaude.

Ici aussi, contre toute attente, le NPD semble prendre son erre d'aller.

Et même la ministre de la Santé Helena Jaczek sent la soupe chaude

La région du 905 au nord de Toronto comprend un grand territoire agricole et rural. Photo : Christian Noel

Les agriculteurs occupent une bonne partie de la région, mais leur territoire rapetisse à vue d’oeil. Les champs à cultiver se sont transformés en chantier de construction. La croissance démographique de la région est phénoménale.

Photo : Christian Noel

« La région est normalement plutôt conservatrice, croit Nancy, mais j’ai l’impression que c'est sur le point de changer avec tout le nouveau monde qui s'installe ici. »

Il n’y a pas si longtemps, la station de train de banlieue Go de Longsville était située au milieu de nulle part. Mais les maisons unifamiliales et en rangée ont poussé comme des champignons. Et avec elles sont arrivées de jeunes familles, dont celle de Mike.

Mike, un électeur de Markham Photo : Christian Noel

« Beaucoup de gens comme nous travaillent à Toronto, mais doivent vivre ici pour pouvoir se payer une maison. » La jeune classe moyenne qui débarque à Markham, selon lui, pourrait faire vaciller le paysage politique.

Les réductions d’impôts, c’est bien. Mais les services de garde et l’assurance médicaments pour ma fille, c’est peut-être mieux. Il faudra voir. Mike, électeur de Markham

Dans le 905 rural, c’est exclusivement le rouge et le bleu qui ont marqué les élections des dernières décennies. Mais ce principe d’alternance, ici aussi, pourrait tirer à sa fin, estime Nancy.

Les gens ne sont plus aveuglément fidèles à une étiquette politique. Avant, on votait toujours du même bord toute sa vie. Mais c’est fini ce temps-là. Nancy, électrice de Markham

Le train de banlieue GO s'arrête à la station Longsville de Markham. Photo : Christian Noel

Le NPD a été incapable d’effectuer une percée digne de ce nom dans le 905 au cours des dernières années. Maintenant, à quelques jours du scrutin, l’équipe d’Andrea Horwath semble être dans une course à deux avec l’équipe de Doug Ford dans plusieurs de ces circonscriptions.

Kathleen Wynne espère que son appel au vote stratégique va renverser la tendance et sauver quelques sièges libéraux, au moins huit, suffisamment pour éviter de perdre le statut de parti officiel à Queen’s Park. Mais son admission de défaite pourrait aussi avoir l’effet contraire et accélérer la fuite des électeurs libéraux vers l’alternative qui leur paraît la plus viable.

Un effet qui se ferait sentir intensément dans le 905, qui détient 25 % des circonscriptions en Ontario. Le chef qui sera capable d’emporter une majorité de sièges ici risque fort probablement de se retrouver assis dans la chaise du premier ministre.