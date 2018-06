Un texte d’Ariane Perron Langlois

Ce programme de réadaptation psychosociale par le travail (RPST) est en place depuis octobre 2017 dans un ranch de Saint-Donat, dans la Mitis.

Il vise des personnes de 16 à 35 ans aux prises avec des problèmes de santé mentale, comme l’anxiété sévère, la schizophrénie, ainsi que des troubles de l’humeur ou de la personnalité.

Les participants sont appelés à réaliser différents travaux sur la ferme comme le nettoyage des box, la distribution de nourriture et l’entretien du terrain, sans aucune pression à propos de la productivité.

Deux participantes au programme de RPST brossent une jument sous le regard de leur intervenante. Photo : Radio-Canada/François Gagnon

L’objectif est d’aider les jeunes à développer les outils nécessaires pour qu’ils réalisent leurs projets comme un retour aux études ou une entrée sur le marché du travail.

« C’est vraiment une remise en action graduelle, la reprise de pouvoir sur sa vie. À travers toutes les tâches qui sont réalisées, ils incluent graduellement dans leur vie une routine, le développement de la responsabilité. On regarde aussi la gestion des émotions », explique Alicia Gagnon-Brillant, qui est responsable de ce programme de RPST pour le Service alternatif d'intégration et de maintien en emploi (SAIME).

Une jument et son poulain sont en liberté dans un manège intérieur à l'occasion d'un atelier de zoothérapie. Photo : Radio-Canada/François Gagnon

Des chevaux thérapeutes

D’autres programmes de RPST existent ailleurs dans la province, mais celui dans la Mitis se distingue parce qu’il combine le travail sur un ranch et des ateliers de zoothérapie. Ces ateliers se font principalement dans un manège intérieur, en groupe, avec des chevaux en liberté. Le contact avec l’animal permet de travailler entre autres la confiance en soi, l’établissement d’une relation et le respect des limites.

Ces interactions avec les chevaux font toute la différence, selon les participants, qui tissent des liens précieux avec eux. Ce processus a permis à Jessie de trouver sa voie : elle prévoit retourner aux études à l’automne pour devenir coiffeuse.

Jessie participe au programme de RPST depuis novembre. Photo : Radio-Canada/François Gagnon

« J’étais venue ici pour apprendre à gérer mon anxiété et sortir de ma coquille, sortir de ma zone de confort, découvrir de nouvelles choses. Ça m’a fait beaucoup travailler sur moi-même et je pense que j’ai gagné beaucoup de confiance en moi depuis que je suis ici », souligne Jessie, une participante au programme.

C’est vraiment pour travailler sur moi-même à la base. C’est pas mal l’objectif principal, et je suis en train de l’accomplir tranquillement. Anne-Marie, participante au programme

Anne-Marie brosse une jument dans le cadre du RPST, à Saint-Donat. Photo : Radio-Canada/François Gagnon

Des progrès « énormes »

Depuis ses débuts, le programme est venu en aide à 12 participants. La copropriétaire du ranch où se tiennent les activités, Marlène Corbin, est aux premières loges pour observer les progrès faits par les jeunes.

« On voit une grosse évolution, c’est énorme. De jeunes qui avaient peur de débarquer de l’auto de leur mère et d’entrer à la ferme, je vois des jeunes qui déplacent une jument, qui travaillent, qui s’épanouissent dans les parterres, qui ont beaucoup de talent. Ça m’épate, ça me touche profondément », soutient Mme Corbin.

Le projet dispose d’un budget qui varie de 100 000 $ à 130 000 $ par année, dont une bonne partie provient de COSMOSS de la Mitis. Les responsables du programme aimeraient éventuellement l’étendre à d’autres secteurs.