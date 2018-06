Le premier indice lui indiquant que quelqu'un avait emménagé dans son garage était un rideau de douche installé à l'entrée du garage. L'homme de 31 ans y a alors trouvé une femme et ses affaires.

Il avait plus tôt laissé la porte du garage ouverte à des invités qui avaient besoin d'une place pour se garer. Ce garage rouillé à la charpente d'acier s'est ainsi transformé en abri pour une femme de 26 ans, lors des fortes pluies de mercredi.

« Elle a dit qu'elle venait juste de sortir de l'hôpital et avait besoin d'un endroit pour rester, je n'allais pas la laisser sous la pluie », a déclaré Patrick Michalishyn.

Au lieu de cela, il lui a fait à dîner : un sandwich au fromage grillé et un bol de soupe chaude. Il a ensuite passé l'heure suivante au téléphone, appelant des refuges et les organismes sans but lucratif pour demander de l'aide.

« Ils se sont pointés du doigt et se sont chacun renvoyé la balle », a-t-il dit.

Le groupe de squatters a déplacé un futon, un miroir, une bicyclette et d'autres objets personnels dans le garage de Patrick Michalishyn. Photo : Radio-Canada/Walther Bernal/CBC

Incapable de trouver une place dans un abri, il a laissé la femme passer la nuit dans son garage. Le lendemain matin, deux hommes l'ont rejoint amenant des lits superposés et de la bière.

Lorsque les caméras de CBC sont arrivées tard jeudi après-midi, la femme utilisait un petit bouquet de feuilles décoratives en plastique pour balayer la poussière et les toiles d'araignée du sol et des murs du garage.

Les lits superposés n'étaient pas là, mais le garage abritait encore un futon, des caisses de lait, une bicyclette et des paniers pleins de bagages et de vêtements. Au fond, un petit plateau d'argent était accroché au mur, servant de miroir.

La femme a refusé d'être interviewée, mais elle a déclaré à CBC qu'elle ne faisait pas partie du groupe qui a installé un camp de tentes à l'extérieur de l'Église anglicane All Saints, démantelé plus tôt cette semaine. Elle a dit préférer camper dehors ou dormir dans des cages d'escalier plutôt que de rester dans des refuges pour sans-abri.

Patrick Michalishyn a dit qu'il n'est pas préoccupé par sa sécurité, mais soupçonne qu'elle ou ses amis utilisent des drogues dures. Il dit avoir vu ce qu'il croyait être un paquet de drogues injectables, peut-être de l'héroïne, et l'équipe de CBC a remarqué sur place une enveloppe de seringue dans la ruelle adjacente.

Recevoir de l'aide

Avec une certaine culpabilité, Patrick Michalishyn a finalement demandé à la femme et à ses amis de partir. Lorsque cela n'a pas fonctionné, il a appelé la ligne non urgente de la police de Winnipeg.

Après avoir parlé avec l'agent au téléphone, Patrick Michalishyn a décidé de ne pas appeler la police. Il a indiqué qu'il craignait que si la police intervenait, la femme finisse dans la rue rapidement.

« Je ne veux pas qu'ils soient harcelés, je veux qu'ils reçoivent de l'aide », a-t-il dit. « Elle a été très très amicale. »

Pour l'instant, les interactions entre toutes les parties sont polies. Patrick Michalishyn espère que la Spence Neighbourhood Association, l'association de son quartier, trouvera un logement plus permanent pour le groupe.