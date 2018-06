Un texte de Martin Toulgoat



L’équipe du Festival pourra ainsi prendre le temps nécessaire à la reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge incendié en août dernier.

Le nouveau chapiteau offrira un total de 450 places. Il servira tout de même dans le futur, puisque l'événement devait déjà louer un chapiteau pour présenter les spectacles de plus grande envergure durant le Festival.

Par ailleurs, le projet de reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge est maintenant évalué à 9,8 millions de dollars. L'organisation attend le coup de pouce financier d'Ottawa et de Québec pour effectuer les études, les plans et devis, et pour lancer le chantier.

La direction du Festival espère obtenir une aide financière de 7 millions de dollars de la part du gouvernement provincial et de 2 millions de dollars du gouvernement fédéral. Le directeur artistique du Festival en chanson de Petite-Vallée, Alan Côté, reste optimiste. « On a eu beaucoup d’écoute des deux paliers de gouvernement », commente le directeur du Festival.

Le Festival aura cette année une allure bien différente, et pas seulement en raison des nouvelles installations.

Les décombres de la Maison Lebreux sont toujours sur le site. Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

Le 19 mai dernier, neuf mois après l'incendie qui a ravagé le Théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée, le bâtiment voisin, la Maison Lebreux, qui accueillait les artistes et les touristes depuis 40 ans, était à son tour la proie des flammes.

Le Festival en chanson de Petite-Vallée se tient du 28 juin au 7 juillet.