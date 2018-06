Parmi les critères évalués par le jury et les experts techniques figurait le fait de soumettre une proposition ambitieuse et réalisable, aux effets mesurables, et répondants aux besoins des résidents.

Nous sommes plus que ravis d’avoir été sélectionnés pour la prochaine phase du Défi. Lynne Lacroix, directrice du développement de la communauté de Saskatoon

Cette première victoire a rapporté 250 000 $ à la Ville de Saskatoon.

Cet argent servira à relever le défi que s’est posé la plus grande ville de la Saskatchewan, à savoir créer un sentiment d'utilité, d'appartenance, de sécurité et d'identité chez les jeunes délinquants autochtones.

[Gagner ce concours] pourrait permettre d'améliorer le bien-être des habitants, et surtout, la qualité de vie dans notre ville. Lynne Lacroix, directrice du développement de la communauté de Saskatoon

Pour atteindre son objectif, la Ville a demandé à 11 organismes autochtones, scolaires et institutionnels d’inventer ensemble des solutions visant à prévenir l’incarcération des jeunes. En plus de leur aspect audacieux, les solutions proposées par ce comité devaient contenir une innovation technologique, notamment dans l’utilisation des données.

La bataille finale reste à mener

Saskatoon devra défendre son programme contre les 10 autres finalistes de sa catégorie, celle des villes de 30 000 à 500 000 habitants.

Un total de 10 millions de dollars sera attribué à chacun des deux vainqueurs de ce groupe, qui seront annoncés début 2019.

Les partenaires rassemblés par la Ville ont jusqu’à cet hiver pour remettre leur proposition finale à l’Initiative Impact Canada.

Améliorer la vie à Saskatoon

En cas de victoire, les actions engagées par la ville se concentreraient sur l’autonomisation et l’inclusion des jeunes autochtones, avec pour objectif d’améliorer la sécurité en ville.

Tout le monde, dans notre communauté et dans notre pays, paie le prix des incarcérations. Charlie Clark, maire de Saskatoon

La Ville de Saskatoon souffre d’un taux d’incarcération des jeunes deux fois plus élevé que celui de la moyenne nationale. Pour elle, chez les Autochtones, les multiples défis d’aujourd’hui ont pour origine les traumatismes intergénérationnels, le racisme et une relation perturbée avec les traditions culturelles et spirituelles.