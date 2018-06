Un texte de Laurence Niosi

Des chaises pliantes, des parents, beaucoup d’enfants. C’est dans un ambiance familiale que s’est déroulé l’avant-dernier spectacle du « Rez Tour », la tournée des communautés du groupe d’Ottawa A Tribe Called Red, qui s’arrêtait également en Ontario et au Manitoba.

Récipiendaires du prix Juno cette année pour « meilleur groupe », A Tribe Called Red fait désormais parti de la culture mainstream, loin des catégories « spécialisées » dans lesquelles sont souvent cantonnés les artistes autochtones ou même les artistes électroniques.

« On a tellement bénéficié de notre culture dans notre travail, il fallait qu’on trouve un moyen de redonner [à la communauté] », affirme quelques heures avant leur spectacle Bear Witness (Ehren Thomas), qui forme le duo avec 2oolman (Tim Hill). DJ NDN (Ian Campeau) a quitté le groupe l’automne dernier en invoquant des raisons de santé.

L’objectif de cette tournée était simple : aller à la rencontre de communautés, certaines plus éloignées, et leur offrir un spectacle gratuit (et sans alcool), le même qui est offert ailleurs dans le monde. Comme lors de leurs autres spectacles, le duo se présente sur scène accompagné de danseurs, certains vêtus en regalia (des habits traditionnels colorés portés lors des pow-wow). Ce sont eux d’ailleurs qui ont attiré le plus d’applaudissements.

Pour les deux DJ, cette tournée est une sorte de retour à leurs racines, eux qui ont commencé leur carrière en organisant des soirées « electric pow wow » à Ottawa devant des spectateurs majoritairement autochtones. « Du moins les premières années », précise le groupe, qui était alors loin de se douter du succès qui les attendait.

« Nous avons eu pas mal de succès, et nous pouvons être un exemple de ce qu’on peut accomplir. Et s’accomplir, ce n’est pas facile des fois quand tu ne vois personne dans les médias qui te ressemble », souligne Bear Witness, qui est membre de la Nation Cayuga (2oolman est originaire de la communauté Six Nations of the Grand River, près de Toronto).

Renforcer la fierté

Mais pour montrer l’exemple, le groupe ne voulait pas s’en tenir qu’aux spectacles. C’est dans cette perspective qu’ils ont tenu à organiser des ateliers à chacun de leurs huit spectacles en communautés pour discuter de leur parcours et de la réalité d’évoluer en tant qu’artiste autochtone. À Kahnawake, cette activité s’est tenue au centre jeunesse (Kahnawake Youth Center) devant une poignée de jeunes (et moins jeunes) admirateurs.

2oolman et Bear Witness ont notamment raconté une expérience qui leur est restée en travers de la gorge. Juste avant une prestation dans un musée en France, le groupe a retrouvé une boîte avec des coiffes à plume en papier. Les parures traditionnelles étaient destinées à être portées par des non-Autochtones pour susciter une discussion sur l’appropriation culturelle.

Le groupe A Tribe Called Red a posé pour des photos avec certains de ses admirateurs la veille de son spectacle à Kahnawake. Photo : Radio-Canada/Laurence Niosi

« Nous avons dû expliquer [aux organisateurs] que c’était inapproprié, et qu’ils ne comprenaient pas la discussion. Mais ils avaient déjà décidé ce qui était bien pour nous », explique Bear Witness. Le groupe a menacé de ne pas jouer si l’activité n’était pas annulée.

L’appropriation culturelle est depuis longtemps un cheval de bataille du groupe. Le duo demande notamment à ses fans non autochtones de ne plus porter de coiffes en plumes à ses spectacles. Il a également longtemps milité pour qu’une équipe de football d’Ottawa, les Redskins de Nepean, change leur nom qu’ils jugeaient raciste.

Mais le groupe est optimiste. Le « Redskins de Nepean » sont devenu les « Eagles de Nepean » il y a quatre ans. Osheaga et d’autres festivals de musique ont banni les coiffes de plumes en 2016.

Les moeurs changent, tranquillement.

« Juste le fait que nous avons gagné le prix Juno pour le groupe de l’année en dit long sur l’évolution de la conversation au Canada. Des gens à l’extérieur des communautés autochtones sont ouverts à écouter ce que nous faisons et nous disons », résume Bear Witness.

« Nous ne pas une anomalie. On fait partie d’une communauté artistique et créative qui existe depuis toujours », ajoute-t-il.