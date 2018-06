Un texte d'Helen Faradji

Comédie romantique sur le handicap, Tout le monde debout a été plutôt bien accueilli par la critique en France. Faut-il voir le film comme une envie, pour Franck Dubosc, de s’exprimer plus largement que sur scène? Comme un désir de pérennité que le film permet un peu plus que le spectacle d'humour? Impossible à savoir précisément. Toujours est-il que Dubosc suit les pas de certains de ses plus illustres confrères.

Michel Boujenah : la tendresse avant tout

Depuis 1972, il promène son humour chaleureux évoquant ses racines tunisiennes. Il a installé une image d’homme baveux, mais toujours bienveillant, dans des rôles variés au cinéma (le célébrissime Trois hommes et un couffin, l’intense Le nombril du monde).

Il a su aussi insuffler de la tendresse à ses films, qu’il commence à réaliser en 2003 avec Père et fils (une coproduction entre la France et le Canada). Les films 3 amis, et plus récemment, Le cœur en braille, ont suivi.

Dany Boon : le succès ch'ti

Depuis le début, il en a fait sa marque de commerce : assumer ses racines ch'tis, du nord de la France, là où les gens possèdent peu, mais ont du cœur. Grand nigaud attachant, il a aussi compris comment amener cette figure sur grand écran.

En 2008, il assène un grand coup avec l’ultra-rentable Bienvenue chez les Ch’tis. Lui succéderont des comédies populaires et rassembleuses, dont il possède la recette sur le bout des doigts.

Éric Judor : méta et chic

Combien sont-ils, les créateurs qui, dans une carrière, se sont fait connaître en imitant un petit chat – aux côtés de son ami Ramzy – et ont fait, quelques années plus tard, la une des Cahiers du cinéma, magazine « intello » français? Peu.

Pourtant, Éric Judor, qui a commencé dans l’humour niaiseux et absurde, a bel et bien réussi une reconversion étonnante en réalisant d’abord Seul Two, une comédie bizarre et drôle où lui et Ramzy arpentent un Paris vide, puis, surtout, les trois saisons de la série Platane, univers miroir méta dans lequel son double de fiction se réveille après un long coma dans un monde où il n’est plus une vedette.

Alain Chabat : le patron

Membre des équivalents français de RBO, Les Nuls, Alain Chabat s'est ensuite imposé comme une valeur sûre de la réalisation (tout en continuant sa carrière d’acteur). Avec Didier, où il incarne un chien devenu homme, il a gagné le César du meilleur premier film.

Puis il y a eu l’immense carton d’Astérix et Obélix : mission Cléopâtre (avec Jamel Debbouze et Edouard Baer), Sur la piste du Marsupilami ou, plus récemment, Santa et Cie. Du présentateur de fausses nouvelles hilarant Maurice Chevalier à l'homme parmi les plus puissants du cinéma français, Chabat n’aura connu que peu de ratés.

Coluche : le clown triste

Comique au nez de clown et à la salopette rayée, candidat à la présidence de la République, musicien, acteur à la télévision et au cinéma (dans des comédies autant que dans le tragique Tchao Pantin), animateur radio, fondateur des Restos du coeur, Coluche réalise, en 1977, le parodique et moyenâgeux Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine (avec Gérard Lanvin interprétant un inoubliable Chevalier blanc). Une œuvre malheureusement stoppée par son décès accidentel à 41 ans.