Un texte de Émile Duchesne

Le bureau devra mettre à jour les études déjà réalisées, consulter les citoyens et les organismes impliqués et connaître les impacts sociaux, comme de possibles pertes d'emploi au traversier entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac.

La ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, insiste pour souligner le sérieux de la démarche et affirme que tous les points de vue seront entendus par le bureau.

La Côte-Nord, les gens de Charlevoix, la société des traversiers aussi vont être impliqués. On va prendre en compte tout ce qui a été fait dans le passé et je pense que ça va faire une grande différence. Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports

Véronyque Tremblay est ministre déléguée aux Transports Photo : Radio-Canada/Benoit Jobin

Les membres de la Société du Pont sur le Saguenay voient l'annonce d'un bon oeil, mais son vice-président, Pierre Breton, se souvient d'études reliées au pont qui n'ont jamais mené à sa création et espère que cette fois sera la bonne.

Cette étude-là devait se terminer en 2004, [...] elle s'est poursuivie jusqu'en 2009. De surcroit, l'étude ne rencontrait pas les critères pour être admissible au bureau du BAPE. Pierre Breton, vice-président de la Société du Pont sur le Saguenay

Pierre Breton est vice-président de la Société pour le Pont sur le Saguenay Photo : Radio-Canada/Benoit Jobin

Le bureau de projet va rassembler les conclusions de ses études dans un dossier d'opportunité, probablement en 2020. Par la suite, les appels d'offres seront lancés en vue de la construction.

Avec les informations d'Olivier Roy-Martin