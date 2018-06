Les trois Polyfoniciennes, des superhéroïnes!

PyroFlamme, Justesse et Belle Bay Photo : Radio-Canada

La première fois que nous avons rencontré Lisa Malo, Renelle Ray et Élyse Blais, nous avons voulu apprendre à les connaître un peu mieux avant de lancer notre couverture. Une des questions qui nous a amusés, et qui a en quelque sorte donné le ton à notre couverture, était : « Si vous pouviez avoir n'importe quel superpouvoir, ce serait lequel? » L'équipe de Radio-Canada vous présente les trois Polyfoniciennes et leur superpouvoir! VOIR LA SUITE »

Les artistes se révèlent... morceau par morceau

Les trois polyfoniciennes se sont bien amusées. Photo : Radio-Canada

Nous avons lancé un défi aux Polyfoniciennes. L'équipe s'est rendue au Red Pony, une boutique de vêtements usagés, à Edmonton. Elle a demandé aux artistes de choisir un ensemble vestimentaire qui correspond à leur personnalité et à leur artiste intérieur. Le tout en 10 minutes. 3-2-1, c'est parti! VOIR LA SUITE »

Qui suis-je? Reconnaissez-vous nos Polyfoniciennes?

Renelle, Lisa et Élyse Photo : Courtoisie

Les Polyfoniciennes ont choisi cinq photographies chacune pour résumer l'histoire de leur enfance. Voici donc quelques souvenirs qu'elles partagent avec nous en nous ouvrant leur album photo. VOIR LA SUITE »

Quand les artistes ne chantent pas, elles...

Que font les Polyfoniciennes quand elles ne chantent pas? Renelle joue au parc avec son jeune cousin, Lisa joue... avec le feu et Élyse apprend à secourir des gens! Photo : Courtoisie

Nous avons voulu connaître les autres passions des trois Polyfoniciennes. On a donc rendu visite à chacune d'entre elles pour découvrir ce qui les fait vibrer au quotidien! VOIR LA SUITE »