Ce fonds sera versé sous forme de supplément salarial aux entreprises et organismes à but non lucratif concernés.

Ces dernières pourront d'ailleurs recevoir un remboursement salarial de 100 % et ceux du secteur privé de 50 % du salaire minimum.

Garder les aînés actifs

D'un côté, le gouvernement dit vouloir mettre à profit l'expérience des aînés et dit écouter leur désir de rester actifs et autonomes le plus longtemps possible.

De l'autre, il veut aussi permettre aux entreprises touristiques de prolonger leurs activités plus tard à l'automne.

Les employeurs devront toutefois embaucher les aînés eux-mêmes et sont encouragés à offrir un salaire supérieur au salaire minimum.

Les emplois seront d'une durée maximale de 12 semaines et ne devront pas dépasser 40 heures par semaine.

Le gouvernement s'attend à ce que le programme fournisse de 600 à 850 emplois aux aînés cet été.

Des détails manquent

« Ça paraît bien comme ça sur papier, mais il manque de détails », soupèse Jean-Luc Bélanger, directeur-général par intérim de l'Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick (AAFNB).

Par exemple, les conditions de travail ne sont pas décrites ni les modalités salariales.

Est-ce que les aînés vont payer des impôts sur ce salaire? Si oui, ça augmente leur revenu et ça risque de ne pas être avantageux pour eux du côté fiscal. Jean-Luc Bélanger, directeur-général par intérim de l'Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick

Il trouve toutefois que l'initiative est intéressante et que si elle peut profiter à certains aînés qui veulent travailler c'est pour le mieux : « on ne peut être contre la vertu! »

Plusieurs aînés sont intéressés à occuper un emploi temporaire, ajoute-t-il, en autant que les conditions sont bonnes. De plus, les employeurs sont souvent très intéressés par les connaissances qu'ont les aînés.

Le supplément salarial annoncé par le gouvernement n'est toutefois pas une demande qui avait été formulée par les associations telles que l'AAFNB. « J'étais sur le conseil du vieillissement avant et nous n'avions jamais parlé de ça », s'étonne Jean-Luc Bélanger.

« Je ne veux pas être pessimiste, mais il faut avouer que nous sommes à l'aube d'une campagne électorale et qu'il y a des annonces sur une base quotidienne », explique-t-il.