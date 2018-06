Les militants ont lancé une offensive publicitaire avec une nouvelle pancarte sur laquelle on peut lire en anglais : « Ne fermez pas les campus Metropolitain et Ouellette ».

« C'est frappant de voir que quatre ans après l'annonce du plan pour le mégahôpital, beaucoup de gens ne savent pas que les deux campus actuels de l'hôpital seront démolis », indique Philippa von Ziegenweidt, la porte-parole du groupe Citizens for an Accountable Megahospital Planning Process (Citoyens pour un processus de planification responsable du Mégahopital).