À entendre Helen Faradji et Georges Privet, La chute de Sparte a deux problèmes. Il y a d'abord la crédibilité des propos prononcés en voix hors champ par le jeune héros, Steeve Simard, interprété par Lévi Doré. Plutôt qu’un élève de cinquième secondaire, « on entend Biz », regrette le critique.

Il parle de l’adolescence et dit que c’est une chose terrible et magnifique. Je ne pense pas que c’est une chose qu’on se dit à 16 ans. Georges Privet

Pour Helen Faradji, ce décalage « nous désengage d’une certaine empathie pour le héros, d’un attachement émotionnel qui serait plus organique ».

Georges Privet souligne aussi le croisement « assez astucieux, en principe, entre le teen movie américain et […] une voix très québécoise » imaginé par le réalisateur Tristan Dubois. Mais il y a un déséquilibre entre les deux et ça ne tient pas la route.

Ainsi, les prouesses des meneuses de claques et les images des footballeurs transformés en Spartiates prennent assez rapidement le pas sur la figure de Gaston Miron, centrale au début du long métrage. Helen Faradji y voit d’ailleurs une contradiction. En donnant trop de place aux codes du vidéoclip et du film pour adolescents américain, La chute de Sparte reproduit l’environnement « papier glacé », lisse, que Steeve Simard (et donc Biz) reproche à sa vie de banlieue durant les premières minutes du long métrage.

L’ensemble donne un résultat mitigé, « un drôle d’objet », résume Georges Privet, malgré de belles interprétations des acteurs et une mise en images efficace.

Reste à savoir si La chute de Sparte attirera les jeunes Québécois dans les salles de cinéma. Le roman de Biz avait capté leur attention.