1. Opération séduction au Rwanda

Un jeune babouin jette un regard furtif avant de s’engouffrer dans la forêt sur le dos de sa mère. Photo : Radio-Canada/Janic Tremblay

Le Rwanda veut se défaire de l’image associée au génocide de 1994, en misant en partie sur le tourisme. Safaris et visites de plantations de café comptent parmi les initiatives pour attirer les voyageurs. La grande question est maintenant de savoir s’ils viendront au Pays des mille collines.

Par Janic Tremblay

2. Le G7, c'est quoi au juste?

Les drapeaux des membres du G7 Photo : Getty Images/KARL-JOSEF HILDENBRAND

Le passage des dirigeants des sept pays les plus riches du monde à La Malbaie, au Québec, ne passe pas inaperçu : sécurité élevée, manifestations prévues, retombées économiques anticipées. Décryptage de cette rencontre au sommet qui aurait toujours son utilité dans le contexte politique mondial.

Par Jean-Philippe Guilbault

3. Vous habitez toujours chez vos parents?

Un jeune homme qui déménage Photo : Getty Images/IStock

En Occident, de plus en plus de jeunes adultes tardent à quitter le nid familial. Cette tendance ne semble pas près de disparaître. Pourquoi? Explications, graphiques et carte.

Par Danielle Beaudoin

4. Le riz moins nutritif à cause des changements climatiques

Les changements climatiques, en accélérant la croissance des plantes, priveront le riz d'une partie de ses vitamines, protéines et minéraux, le rendant ainsi moins nutritif. Photo : iStock

Bien que le CO2 soit essentiel à la photosynthèse, une concentration trop élevée engendrée par les changements climatiques pourrait altérer la croissance des plants de riz et diminuer les éléments nutritifs dans l'une des céréales les plus importantes pour l'alimentation mondiale.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

5. Semaine charnière pour Justin Trudeau

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, à Ottawa, le 31 mai 2018 Photo : Reuters/Chris Wattie

Le premier ministre a pris des décisions majeures, parmi les plus significatives de son mandat. Des décisions qui vont le définir. Nos correspondants parlementaires les analysent.

Par Philippe-Vincent Foisy

6. Trump, 4e président américain en visite officielle dans la région de Québec

Le président américain Donald Trump en sera à sa première visite officielle au Canada pendant le G7. Photo : Associated Press/Susan Walsh

À l'occasion du G7, Donald Trump sera le 4e président américain en visite officielle dans la région de Québec et le premier à se rendre à La Malbaie. Avec ses remparts et sa riche histoire militaire, la ville de Québec a accueilli Franklin D. Roosevelt pendant la Deuxième Guerre mondiale, Ronald Reagan pendant la Guerre froide et George W. Bush à l'occasion du Sommet des Amériques.

Par Jonathan Lavoie

7. On vous raconte la semaine en images

Mamoudou Gassama, un migrant malien sans papiers de 22 ans, a été régularisé par le président français, Emmanuel Macron, après avoir sauvé un enfant suspendu dans le vide. Photo : Getty Images/AFP/Thibault Camus

Départs, votes, scène de dévastation et un revenant... La semaine a été ponctuée d'étonnements. Retour sur l'actualité en photos.

Par Marie Lépine-Loiselle

8. Épauler les intervenants en soins palliatifs

Un médecin marchant dans un corridor d'hôpital. Photo : Radio-Canada/Martin Thibault

Infirmières débordées, employés essoufflés. Charge de travail complexe et stress quotidien. Omniprésence de la maladie et de la mort. L'atmosphère est à la fois lourde et chargée d'émotions dans une maison de soins palliatifs. Un programme de bien-être au travail voit pourtant le jour grâce à une étudiante en psychologie à l'Université Laval.

9. L’humain représente 0,01 % de la vie sur Terre, mais que dire de son impact?

L’humain ne représente qu'une fraction de la vie sur Terre, mais les dégâts qu'il y a causés sont irrémédiables. Photo : iStock

Pour la première fois, des chercheurs ont réussi à mettre en chiffres la masse que représente la vie sur Terre. Leurs résultats montrent non seulement la petite place qu'y occupe l'humanité, mais surtout l'immensité de son impact.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

10. Incursion dans le plus grand rassemblement de serpents jarretières du monde

Des couleuvres près de Narcisse, au Manitoba Photo : CBC

Chaque printemps, près de 70 000 couleuvres rayées à flancs rouges sortent d'hibernation près des villages de Narcisse et d'Inwood, au Manitoba. La masse grouillante de couleuvres s'engage dans des parades nuptiales, un spectacle qui attire des centaines de touristes et de curieux.

Par Samuel Rancourt

11. Mihoub Mezouaghi rêve l’Afrique

L'économiste Mihoub Mezouaghi, à droite, en compagnie de Michel Désautels Photo : Radio-Canada/Pascal Golliet

Comprendre un continent aussi vaste et varié que l'Afrique. Cerner les plus gros défis et les leviers pour les relever. Faire la part juste entre les mythes et les réalités de sociétés si différentes. Et mettre à contribution les sciences sociales, la démographie comme la géopolitique. Voilà ce à quoi s'affaire l'économiste Mihoub Mezouaghi.

Par Michel Désautels

12. En Hongrie, la dérive autoritaire d’Orban

Les manifestants dénoncent la dictature du gouvernement de Viktor Orban, à Budapest, en Hongrie, le 8 mai 2018. Ici, une affiche anti-Orban. Photo : Ludovic Lepeltier-Kutasi

Le gouvernement nationaliste et conservateur de Viktor Orban, réélu en avril dernier, est en position d'accroître sa mainmise sur l'État, les médias et la société civile. Il pourra ainsi continuer d'ériger une démocratie « illibérale » en Hongrie.

Par Frank Desoer

