Mercredi, le coloré commentateur a interpellé le commissaire de la LNH, Gary Bettman, lors d'un segment de l'émission Hockey Night in Canada.

Selon Cherry, il n'y a jamais eu de rivalité au hockey ou dans un autre sport comme celle entre Québec et Montréal. Il a vivement plaidé pour le retour d'une équipe dans la Vieille Capitale.

« Le gars est spécial, mais c'est certain qu'un gars comme lui qui dit ça au commissaire en pleine face, ce n'est pas pour nous nuire », a affirmé Régis Labeaume lors d'une mêlée de presse, vendredi.

Régis Labeaume, maire de Québec Photo : Radio-Canada

Régis Labeaume croit également que le propriétaire des Bruins de Boston, Jeremy Jacobs, se base sur des données périmées pour soutenir que Québec n'est pas un marché assez gros pour disposer à nouveau d'une équipe.

« Il a l'information de quand les Nordiques ont été vendus, analyse le maire. Allez faire un tour à Winnipeg, ce n'est pas bien, bien plus gros et on est une ville et une région assez prospères. »