Cette section, qui n’était pas offerte en français au Canada, s’affichait sur la version pour ordinateurs de Facebook. Elle répertoriait les dernières grandes tendances dans l’actualité pour différentes catégories.

Le réseau social dit vouloir miser davantage sur les nouvelles locales et mettre l’accent sur les vidéos, plus populaires auprès de ses utilisateurs.

« Nous avons remarqué que les gens changent leur façon de consommer des nouvelles et priorisent l’utilisation de leurs appareils mobiles et le visionnement de vidéos d’actualités, écrit Alex Hardiman, chef des produits d’actualité de Facebook. Nous explorons donc de nouvelles façons d’aider les gens à rester informés à propos de nouvelles de dernière heure qui leur importent, tout en nous assurant que les nouvelles qu’ils voient sur Facebook proviennent de sources fiables et de qualité. »

3 stratégies

Pour ce faire, Facebook a exposé trois stratégies qu’il compte utiliser, à commencer par une étiquette « dernière heure » que les médias pourront ajouter à leurs publications. Quelque 80 organisations dans le monde participent actuellement à un test de cette fonctionnalité pour en déterminer la viabilité. Des notifications pourraient également accompagner ces articles.

Le réseau social teste aussi une section baptisée Today In (aujourd’hui à), qui rassemblera les nouvelles publiées par des médias, les autorités et les organismes locaux.

Enfin, Facebook entend créer une section actualités dans son service Facebook Watch aux États-Unis.

Seulement 1,5 % des pages vues sur les sites de nouvelles provenaient de la section tendance de Facebook, souligne Alex Hardiman.

Cette section avait été l’objet de critiques en 2016 de la part de certains groupes qui accusaient Facebook d’avoir un parti pris dans le choix des nouvelles affichées. L’entreprise avait alors indiqué qu’elle allait remplacer ses employés affectés au choix des nouvelles par des algorithmes. Ces systèmes avaient toutefois permis à de fausses nouvelles de se glisser dans les listes de sujets tendances, comme l’avaient noté des observateurs.