Un texte de Jean-Marie Yambayamba

Selon Deb Steele-Kretschmer, spécialiste des communications stratégiques à la Société canadienne du sang, la collision de l'autocar des Broncos a réveillé de nombreux Canadiens. « L'accident nous a rappelé que les choses peuvent changer en un clin d'oeil. Des dons réguliers tout au long de l'année nous permettent de répondre à une urgence immédiatement. Nous espérons que davantage de gens se mobilisent pour en faire une habitude. »

La tendance est croissante. En 2016-2017, les centres de collecte de sang ont reçu 406 000 visites de donneurs au pays et 140 610 en Alberta. Dans les deux cas, la hausse a atteint près de 5 % par rapport à l'année précédente.

« Il ne nous est pas possible de distinguer les raisons qui poussent les gens à se rendre aux cliniques de collecte de sang. Nous ne retraçons pas ces motivations quand les donneurs se présentent. Donc, ce que nous pouvons en dire reste anecdotique, ce ne serait que de la spéculation », prévient Deb Steele-Krestschmer.

La Société canadienne du sang gère l'approvisionnement sanguin au pays. Elle collecte et analyse le sang et les cellules souches; elle prépare aussi les composants sanguins. Elle est financée par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Des donneuses de sang à Calgary Photo : Radio-Canada/Audrey Neveu

Des changements aux critères

La Société canadienne du sang assure que ses changements aux critères pour donner du sang visent à se conformer aux normes internationales et sont basés sur les dernières données en matière de maladies infectieuses. Voici les principales nouveautés des modifications annoncées le 23 avril :

les personnes qui ont séjourné au Togo et au Cameroun de même que leurs partenaires n'ont plus à observer une période d'admissibilité liée au VIH

la période d'inadmissibilité passe de six à trois mois pour les personnes qui se sont récemment fait tatouer ou qui ont reçu un piercing

pour ceux qui ont consommé de la marijuana, le délai d'attente de 12 h n'est plus requis s'ils sont à jeun et capable de donner leur consentement éclairé

la période d'inadmissibilité passe d'un an à six mois pour ceux qui ont reçu récemment du sang ou des produits du sang.

Mais ce n'est pas tout...

La population canadienne est variée. Est-ce que le facteur racial et l'origine géographique sont pris en compte pour accepter un don de sang? On se rappelle que le 10 mars 1983, la Croix-Rouge canadienne publiait un communiqué qui déconseillait aux homosexuels, aux héroïnomanes et aux Haïtiens de donner leur sang. Ce genre de stigmatisation a laissé des traces douloureuses dans certaines communautés. Et au fil du temps, la Société canadienne du sang a senti le besoin de préciser et d'ajuster ses critères, en soulignant qu'elle se base notamment sur les données scientifiques et internationales les plus récentes sur les facteurs de risque.

Par exemple, en février 2016, un délai d'inadmissibilité de 21 jours a été imposé aux candidats donneurs qui ont visité des pays autres que le Canada, les territoires continentaux des États-Unis ou de l'Europe, et qui risquaient d'être porteurs du Zika ou d'autres maladies transmises par les moustiques. Les dons des personnes qui ont été exposées au paludisme (malaria) ou à une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jacob sont aussi refusés.

« Les règles d'exclusion sont fondées sur les facteurs de risque; elles n'ont rien à voir avec l'origine raciale ou ethnique du donneur », explique Deb Steele-Krestchmer, avant d'ajouter que les changements doivent être approuvés par Santé Canada

Test d'admissibilité

Les changements aux critères ne suffiront pas pour éviter des refus. « Les personnes non admissibles au don de sang peuvent toutefois aider les patients d'autres façons, en faisant un don en argent ou en encourageant leur entourage à faire des dons, par exemple », conseille Deb Steele-Krestchmer.

Les candidats donneurs doivent répondre au test d'admissibilité qui est disponible sur le site de la Société canadienne du sang. On peut aussi se renseigner en appelant au 1-866-JE DONNE.

Par ailleurs, ceux qui prévoient un voyage à l'étranger doivent se renseigner sur les pays qu'ils visiteront et sur les éléments qui pourraient avoir une incidence sur leur admissibilité à faire un don.

Des cliniques de dons à l'hôpital

Une fois passé le test d'admissibilité et après le don de sang, c'est le besoin qui en déterminera l'usage. « Votre groupe sanguin détermine à qui vous pouvez donner du sang et de qui vous pouvez en recevoir », précise Deb Steele-Krestchmer.

Après mon passage à la clinique comme donneur, je ne suis plus là pour cette suite des choses. Les hôpitaux et le personnel médical s'approvisionneront en fonction de leurs besoins.

Quel parcours! Si certaines frustrations sont compréhensibles, je ne peux qu'apprécier les précautions formulées en critères pour réglementer les dons sanguins. Comment prévenir autrement un autre scandale de sang contaminé à l'instar de celui qui a secoué plusieurs pays dans les années 1980? En France, en Allemagne, en Chine, au Japon et aux États-Unis, des milliers de personnes avaient alors contracté le virus du sida ou de l'hépatite C, après avoir reçu du sang ou des produits sanguins.

