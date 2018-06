Un groupe d'une trentaine de personnes masquées avait causé des dommages estimés à 100 000 $ dans la nuit du 3 mars.

Plusieurs magasins de la rue Locke avaient été prises pour cibles.

En avril, la police de Hamilton avait arrêté un homme de 31 ans en lien avec cette affaire.

Il est accusé de complot en vue de commettre un acte criminel et a été libéré sous caution.

Les nouveaux suspects identifiés font notamment face à des accusations d'attroupement illégal en portant un masque, d'encourageragement à un attroupement illégal et de méfait de plus et de moins de 5000 $.