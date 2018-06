Un texte de Geneviève Garon

« C'est en partageant leur triste expérience avec le public qu'elles seront en mesure de faire progresser la cause de la prévention et du harcèlement des agressions sexuelles dans le milieu des sports et permettre d'éviter qu'il n'arrive à d'autres ce qui leur est arrivé », peut-on lire dans la requête des quatre victimes, déposée au palais de justice de Montréal, dont Radio-Canada a obtenu copie.

Les quatre anciennes athlètes avaient témoigné au procès de Bertrand Charest, qui s'est soldé il y a près d'un an par la condamnation de l'ex-entraîneur sur 37 chefs d'accusation de crimes sexuels, qui a fait neuf victimes âgées de 12 et 18 ans entre 1991 et 1998.

En imposant 12 ans de détention à l'ancien entraîneur de l’équipe canadienne junior, le juge Sylvain Lépine avait souligné le courage des victimes qui ont affronté le processus judiciaire 20 ans après les faits et qui traînent encore à ce jour plusieurs séquelles.

Une des victimes qui souhaite lever le voile sur son identité avait d'ailleurs été la première à briser le silence, le 5 février 2015, en portant plainte contre Bertrand Charest. Onze autres femmes l'avaient ensuite dénoncé.

Sensibiliser le public

Pendant le processus judiciaire, comme le prévoit le Code criminel pour les victimes mineures au moment des faits et/ou les victimes de crimes sexuels, le tribunal avait imposé une ordonnance « interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ».

Cela faisait en sorte que les noms des victimes ne pouvaient être révélés dans les médias et leurs visages ne pouvaient être diffusés.

Or, les quatre femmes souhaitent à présent faire une sortie publique afin de « participer à la mise en place d'un programme de prévention des abus commis dans le milieu du sport. Dans le cadre de leur démarche de guérison, elles souhaitent aujourd'hui parler en plein jour de ce qui leur est arrivé afin de sensibiliser le public aux agressions sexuelles dans le milieu des sports », selon la requête.

Elles mentionnent avoir l'intention de participer la semaine prochaine à une conférence de presse organisée par B2Dix, qui fait du développement d'athlètes élites.

Les quatre femmes ont donc mandaté une avocate qui demandera vendredi à la Cour supérieure d'annuler l'ordonnance de non-publication sur leur identité. Les autres victimes et plaignantes vont toutefois conserver l'anonymat.

Si les quatre femmes obtiennent l'annulation de l'ordonnance de non-publication sur leur identité, les médias pourront révéler leur identité.

Témoignages troublants

Le procès de Bertrand Charest, qui a duré trois mois au palais de Justice de Saint-Jérôme l'an dernier, a fait grand bruit dans les milieux sportifs et judiciaires en raison des faits troublants révélés par les plaignantes lors de leurs témoignages, souvent très émotifs.

L'entraîneur multipliait les occasions de se retrouver seul avec elles afin d'avoir des rapports sexuels. Une des skieuses a d'ailleurs dû subir un avortement à l’âge de 15 ans à la suite de plusieurs relations sexuelles non protégées avec lui. Une autre avait raconté avoir dormi dans un igloo pour éviter de passer la nuit dans la même résidence que lui, lors d'un camp d'entraînement. Elle affirmait que son ex-entraîneur lui avait fait vivre « l'enfer ».

Bertrand Charest touchait régulièrement les adolescentes aux seins et aux fesses et s'amusait même à leur mordre le postérieur sur les pentes de ski.

Il faisait régulièrement des allusions sexuelles et les affublait de surnoms dégradants, en plus d'instaurer un climat malsain de compétition entre les athlètes.

Bertrand Charest, 53 ans, est détenu depuis son arrestation en 2015. Il a porté en appel sa condamnation et sa peine.