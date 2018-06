Un assassin de moins en moins discret

« Je les vois au printemps. Je ne suis pas heureux de les voir circuler dans le vent, s’accrocher après une clôture ou sur une branche d’arbre. Ce n’est pas beau. »

Cette critique à propos des sacs de plastique a été exprimée non pas en 2018, mais en 2006.

Robert Lemieux, président de Recyc-Québec, parlait ainsi, dans un reportage présenté le 24 décembre 2006 à l’émission La semaine verte. Son commentaire montre aussi le désenchantement graduel de la société envers un produit dont elle s’était fortement entichée depuis le début des années 1970.

La semaine verte, 24 décembre 2006

Ce reportage présenté par l’animateur Errol Duchaine dresse un portrait complet de la nuisance que constituent les sacs de plastique en 2006.

Seulement au Québec cette année-là, chaque Québécois en a utilisé 350. Ce chiffre équivaut à deux milliards de sacs pour l’ensemble de la province.

Si l’on s’en sert en moyenne une heure à peine, polystyrènes, polyéthylènes et polypropènes mettent plus de 400 ans à être décomposés dans l’environnement. Une aberration alors que d'autres options avec une empreinte écologique plus petite sont possibles.

On me dit que ça affecte des animaux, les oiseaux, les poissons. Je ne veux pas être responsable de ça. Bougeons ! Faisons quelque chose! Robert Lemieux, président de Recyc-Québec

La recherche d’une solution

On s’est vite aperçu du péril que constituait l’utilisation généralisée des plastiques par les consommateurs. Dans les années 1970, les scientifiques s’activent pour trouver « la solution » afin de pouvoir les dégrader ou les recycler.

La flèche du temps, 21 janvier 1973

Le 21 janvier 1973, l’émission La flèche du temps et l’animateur Paul-Émile Tremblay proposent un reportage sur les recherches du professeur Jim Guillet de l’Université de Toronto.

La possibilité de dégrader les plastiques dépend de la longueur de leurs chaînes moléculaires. Plus ces dernières sont courtes, plus les plastiques sont denses et se dégradent lentement.

La solution de l’équipe du professeur Guillet est donc d’allonger ces chaînes pour en diminuer la densité. Cela se fait en y insérant des molécules étrangères capables d’absorber la lumière ultraviolette.

C’est ainsi que les plastiques destructibles par la lumière sont devenus une des premières réponses dans le combat pour l’élimination des plastiques.

Aujourd’hui, la lutte s’accélère, parfois avec des moyens draconiens. Le Kenya, par exemple, les a bannis, en août 2017, s’ils sont à usage unique. La justice kényane a même condamné il y a quelques jours un vendeur de fruits pour ne pas avoir respecté cette loi.

Ses fruits ont été confisqués, il a passé une nuit en prison et a dû passer devant un juge. Le magistrat l’a menacé d’une amende qui pourrait s’élever jusqu’à 49 000 $.

À cette somme pourrait s'ajouter une peine de prison de deux à quatre ans en cas de récidive. Excessif? C’est au lecteur d’en juger.

Mais partout sur la planète, une chose est certaine : la victoire concernant la lutte pour éliminer ou recycler les plastiques est loin d’être… dans le sac.