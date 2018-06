En plus de dépasser les attentes des analystes, l'entreprise établie à Valcourt a relevé ses prévisions pour l'année en cours, propulsant ainsi son action à un sommet historique à la Bourse de Toronto, où elle s'est temporairement transigée à 62,10 $.

Sur le parquet torontois, le titre a clôturé à 60,40 $, en hausse de 3,33 $, ou 5,83 %. « Nous touchons du bois », a expliqué le président et chef de la direction de BRP, José Boisjoli, jeudi, au cours d'une entrevue téléphonique avec La Presse canadienne en marge de l'assemblée annuelle de l'entreprise, qui se tenait à son siège social de Valcourt, en Estrie.

D'après lui, le constructeur des Ski-Doo, Sea-Doo et Can-Am profite de sa stratégie « d'internationalisation » mise de l'avant il y a environ une quinzaine d'années.

Néanmoins, le contexte économique a été favorable pour l'entreprise dans son principal marché, l'Amérique du Nord, ainsi qu'au Mexique, en Europe, en Scandinavie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine, en Russie ainsi qu'au Brésil.

Il s'agit d'un changement dans le cas de ces deux dernières régions, où l'ancienne division des produits récréatifs de Bombardier a connu certaines difficultés au cours des dernières années. « En Russie, avant 2015, notre chiffre d'affaires était d'environ 220 millions de dollars, a expliqué M. Boisjoli. Actuellement, c'est le tiers de cette somme, mais on sent une croissance depuis plus d'un an. Cette année, on devrait voir une augmentation de 15 %. »

Présente dans ce marché depuis plus de 15 ans, BRP compte environ 100 concessionnaires en territoire russe. La distribution était auparavant assurée par un intermédiaire, ce qui n'est plus le cas actuellement.

Forte croissance

Pour la période de trois mois terminée le 30 avril, BRP a engrangé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 13,3 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 5,1 millions de dollars au premier trimestre l'an dernier.

Abstraction faite des éléments non récurrents, son profit ajusté a été de 53,5 millions de dollars, ou 52 cents par action, par rapport à 42,8 millions de dollars, ou 38 cents par action, il y a un an.

De son côté, le chiffre d'affaires a bondi de 16,4 %, atteignant 1,14 milliard de dollars.

Ce résultat s'explique essentiellement par une croissance d'environ 33 % des ventes de produits saisonniers -- comme les motos à trois roues Spyder et les véhicules côte à côte --, qui ont été de 526,6 millions de dollars.

« Tout roule à plein régime pour les véhicules côte à côte, a fait valoir M. Boisjoli. La demande est forte et nous bonifions notre capacité de production. »

En ce qui à trait à ce segment de marché, Cameron Doerksen, de la Financière Banque Nationale, a remarqué qu'en Amérique du Nord, la croissance de l'industrie était inférieure à 10 %, ce qui n'avait pas empêché BRP d'afficher une hausse supérieure à 30 %.

« Il s'agit d'un signe clair que (l'entreprise) continue à gagner des parts de marché », a écrit l'analyste dans une note envoyée par courriel.

La performance trimestrielle de BRP a largement dépassé les attentes des analystes sondés par Thomson Reuters, qui tablaient sur un profit ajusté de 29 cents par action sur des revenus d'environ 1,02 milliard de dollars.

Quant à ses prévisions pour l'exercice en cours, le constructeur de véhicules récréatifs s'attend à ce que la croissance de son profit ajusté par action varie entre 24 et 30 %, alors que sa fourchette précédente était de 20 à 25 %.

En ce qui a trait aux revenus, l'augmentation devrait osciller entre six et 10 %, comparativement à la prévision antérieure d'une croissance de cinq à huit %.